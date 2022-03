L’Apple iPhone SE 2022 pourrait ne coûter “que” 300 $

Vers un iPhone SE 2022 à seulement 300 $ ? Et compatible 5G qui plus est ?

L’Apple iPhone SE est censé être une alternative moins onéreuse aux appareils haut de gamme que proposent d’ordinaire la marque à la pomme. L’appareil est actuellement proposé à partir de 489 €, ce qui, effectivement est moins cher que les autres modèles de la gamme, mais pas franchement abordable non plus. D’autant plus quand des concurrents comme Xiaomi, Poco ou Samsung ont des appareils moins chers. Le prochain iPhone SE pourrait justement permettre à la firme de Cupertino de rivaliser sur ce segment.

Vers un iPhone SE 2022 à seulement 300 $ ?

En effet, si l’on en croit un rapport du Business Daily d’Investor, l’analyste John Donovan de Loop Capital Markets cite plusieurs sources qui l’ont informé que l’iPhone SE 2022 pourrait être proposé aux alentours de 300 $. Ce qui serait 100 $ inférieur au tarif demandé pour le modèle de la génération actuelle. Par ailleurs, les rumeurs affirment que cette version 2022 pourrait être compatible 5G, ce qui en ferait une offre extrêmement intéressante.

Et compatible 5G qui plus est ?

Bien qu’un tel iPhone SE à ce tarif resterait plus onéreux que nombre d’appareils d’entrée de gamme du marché, celui-ci pourrait être très attrayant pour de nombreux utilisateurs qui hésiteraient à délaisser Android pour passer à iOS, a fortiori si le tarif était la raison principale qui les retenait sur Android et les empêchait d’avoir un iPhone. Bien sûr, tout ceci, pour l’heure, n’est que pure rumeur. À prendre donc avec des pincettes.

Pour ce que nous en savons à l’heure actuelle, la firme de Cupertino pourrait décider de garder son tarif de 400 $. Et avec la possible intégration de la 5G, le prix pourrait même être plus élevé que pour la génération actuelle. Il faudra attendre pour savoir de quoi il retourne précisément. Patience.