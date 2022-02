L’Apple iPhone avec écran pliable reporté à 2025 ?

Pas d'iPhone avec écran pliable avant 2025 ? Apple veut se donner encore du temps pour étudier la situation.

Les écrans pliables sont une technologie encore très récente qui trouve aujourd’hui sa principale utilisation dans nos smartphones. Est-ce une véritable future fonctionnalité standard ou un simple effet de mode ? Nul ne le sait, mais comme souvent, les fabricants ne veulent pas rater le coche. Comme à son habitude, Apple, de son côté, préfère prendre son temps. Un iPhone avec écran pliable serait pourtant bien en préparation, à l’étude tout du moins. Mais il faudra vraisemblablement patienter encore assez longtemps.

Pas d’iPhone avec écran pliable avant 2025 ?

Des rumeurs circulent depuis assez longtemps maintenant concernant un éventuel iPhone avec écran pliable. Cela étant dit, si vous espériez voir un tel appareil en vente d’ici peu, il va falloir vous faire une raison, ceci ne devrait pas être le cas. En effet, selon plusieurs récents rapports, il semblerait que la sortie de ce smartphone ait été repoussée à 2025.

C’est en tous les cas ce qu’annonce l’analyste Ross Young de DSCC. Selon lui, Apple aurait ainsi décidé de retarder le lancement de son iPhone avec écran pliable à 2025. Jusqu’à présent, certaines rumeurs laissaient entendre que la marque à la pomme visait un lancement en 2023 ou 2024, mais la firme de Cupertino aurait finalement pris la décision d’aller plus loin encore dans le temps.

Apple veut se donner encore du temps pour étudier la situation

Difficile de savoir précisément pourquoi un tel report a été acté, mais de précédents rapports suggéraient que la marque à la pomme était très sceptique quant à cette technologie et son utilité véritable. Elle attendrait par ailleurs que celle-ci s’améliorer et devienne plus mature avant de se lancer. Cela signifie que, pour l’instant, Samsung reste le fournisseur principal de smartphone à écran pliable.

Le géant sud-coréen pèse aujourd’hui très lourd sur ce marché, notamment grâce à ses Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 de l’année dernière. Et à moins que la concurrence ne se lance vraiment sur le marché, le segment des smartphones à écran pliable devrait rester dominé par Samsung.