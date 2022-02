L’Apple iPhone 14 Pro pourrait égaler le Samsung Galaxy S22 avec 8 Go de RAM

L'iPhone 14 Pro pourrait embarquer 8 Go de RAM. Il ferait jeu égal avec le Samsung Galaxy S22.

Sur le papier, les iPhone d’Apple embarquent d’ordinaire “moins” de RAM que leurs concurrents. Cela peut, de prime abord, sembler être un problème. Si, aujourd’hui, il est assez courant de voir des smartphones avec 12 ou 16 Go de RAM, il est toujours surprenant de constater comment les appareils de la firme de Cupertino peuvent être fluides avec “seulement” 6 Go de RAM. Mais cela pourrait changer très bientôt.

Si l’on en croit un post sur Naver, il se pourrait que la marque à la pomme puisse faire passer la quantité de RAM sur l’iPhone 14 Pro à 8 Go. Cela permettrait au modèle le plus haut de gamme de la prochaine génération de smartphones Apple de faire jeu égal avec la gamme Samsung Galaxy S22.

Malgré le temps qui passait, la firme de Cupertino n’a jamais vraiment participé à cette course à la quantité de RAM que l’on constate sur le marché Android. Et ceci a été possible dans la mesure où Apple contrôle et le matériel et le logiciel de l’iPhone. Ce qui permet de décider des quantités de RAM d’une part et, d’autre part, de calibrer et optimiser l’ensemble pour que l’expérience utilisateur soit la plus fluide possible.

Les appareils Android, quant à eux, ont des systèmes d’exploitation qui dépendent de l’OS Android de Google. Le matériel, quant à lui, est décidé par divers fabricants, comme Qualcomm qui fournit la majorité des puces embarquées dans les smartphones d’aujourd’hui.

Difficile, à ce stade, d’imaginer quels avantages le passage à 8 Go de RAM dans les iPhone 14 Pro et Pro Max pourraient avoir dans une utilisation réelle au quotidien. Il faudra attendre, si l’information est avérée évidemment, d’avoir cette nouvelle génération entre les mains.