L’Apple iPhone 14 Pro pourrait disposer de 8 Go de RAM

L'iPhone 14 Pro pourrait disposer de 8 Go de RAM. Quid des autres modèles de cette nouvelle génération ?

Si l’on compare par rapport aux smartphones Android, les iPhone ont moins de RAM. Et d’ailleurs, l’iPhone 13 Pro, qui dispose de 6 Go de RAM, est à ce jour l’iPhone qui en a le plus. Tout ceci pourrait changer avec l’arrivée de l’iPhone 14 Pro, une gamme qui pourrait bénéficier de 8 Go de RAM. Voici ce que l’on croit savoir.

L’iPhone 14 Pro pourrait disposer de 8 Go de RAM

L’analyste Jeff Pu de Haitong International Securities explique dans une note de recherche obtenue par MacRumors que la firme de Cuprtino pourrait doter ses iPhone 14 Pro et 14 Pro Max de 8 Go de RAM. Il n’est fait nulle mention dans cette note des autres modèles de la gamme. Autrement dit, il est possible, soit qu’Apple maintienne les 4 Go de RAM que l’on trouve dans l’iPhone 13, soit que la marque à la pomme les fasse passer à 6 Go pour faire jeu égal avec l’iPhone 13 Pro.

Quid des autres modèles de cette nouvelle génération ?

Maintenant, sur le papier, 8 Go de RAM reste encore relativement faible par rapport au marché des smartphones Android, dont certains modèles ont 12 Go. Cela étant dit, au crédit d’Apple, il faut savoir que l’entreprise contrôlant le hardware et le software de ses iPhone, même avec 8 Go de RAM, l’expérience reste parfaitement fluide et agréable dans la mesure où le logiciel est pleinement optimisé. Et les développeurs doivent travailler constamment avec ces “limitations”.

Cela étant dit, Apple a fait sensiblement augmenter la RAM dans son nouvel iPad Pro il y a quelques mois, arrivant à 16 Go. Difficile de savoir pourquoi l’iPhone n’y a pas droit aussi. Les choix de la firme de Cupertino restent parfois assez délicats à cerner. Toujours est-il que nous devrions avoir davantage de détails concernant ces iPhone 14 à mesure que nous progressons dans l’année 2022, jusqu’à leur lancement officiel en fin d’année.