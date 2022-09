L’Apple iPhone 14 Pro est moins facile à réparer que les autres nouveaux iPhone

iFixit a démonté l'iPhone 14 Pro, celui-ci est bien moins facile à réparer que l'iPhone 14. Une autre petite surprise était au rendez-vous.

Ce fut une jolie surprise de découvrir, suite au démontage dans les règles par iFixit, que l’iPhone 14 est plutôt facile à démonter et réparer. Les spécialistes du démontage d’appareils électroniques ont donc continué sur leur lancée avec l’iPhone 14 Pro Max et ils se sont malheureusement rendus compte que la situation n’est pas la même avec ce modèle.

iFixit a démonté l’iPhone 14 Pro

Si vous brisez l’arrière en verre, vous aurez bien du mal à le réparer vous-même – et la réparation coûte extrêmement cher en Apple Store si votre appareil n’est pas sous garantie -. Bien qu’Apple n’ait jamais affirmé que les modèles Pro auraient droit à ces changements internes, c’est une information à prendre en considération si vous avez l’intention de conserver votre iPhone après une éventuelle petite opération chirurgicale.

Celui-ci est bien moins facile à réparer que l’iPhone 14

Difficile de comprendre pourquoi la firme de Cupertino n’a pas repensé l’agencement des composants internes dans toute sa gamme iPhone 14. iFixit suggère que la marque à la pomme voulait limiter les délais au maximum, d’autant plus avec les risques dans la chaîne d’approvisionnement pour la nouvelle caméra et l’écran de la famille Pro. Contacté sur le sujet, Apple n’a pas encore commenté, mais il ne serait pas surprenant de découvrir un agencement interne simplifié dans les futures générations de modèles Pro.

Une autre petite surprise était au rendez-vous

Ce démontage par les équipes d’iFixit a cependant montré quelques surprises. Sur les versions américaines de l’iPhone 14, Apple n’a pas remplacé l’emplacement pour la carte SIM physique qui n’existe pourtant plus outre-Atlantique. Cette initiative a été prise pour pousser à l’adoption de la eSIM plutôt que pour gagner de la place dans le châssis. iFixit n’a pas non plus réussi à identifier précisément l’antenne satellite dédiée aux communications d’urgence, ce qui laisse supposer que la marque à la pomme utiliser les antennes cellulaire ou Wi-Fi conventionnelles pour envoyer les messages d’urgence.

La réparabilité globale de l’iPhone 14 Pro “n’est pas terrible” en dehors de la nécessité d’activer les composants, selon iFixit. À moins qu’Apple n’harmonise ses designs, les amateurs de réparation devront concéder des sacrifices s’ils veulent un iPhone qu’ils peuvent réparer sans trop s’arracher les cheveux.