L’Apple iPhone 14 pourrait être doté d’un capteur principal de 48 MP

À chaque nouvelle génération d’appareil électronique, quel qu’il soit, son lot d’améliorations et de nouveautés. C’est particulièrement pour Apple et ses iPhone qui met un point d’honneur à toujours faire mieux, et ce dans tous les domaines du smartphone. Pour l’iPhone 14, nous pourrions voir une amélioration franche au niveau du capteur principal.

En ce qui concerne les capteurs photo/vidéo de l’iPhone, la firme de Cupertino n’a jamais pris l’option de la démesure, si l’on peut dire, quand on sait que la concurrence embarque parfois des capteurs offrant jusqu’à 108 MP. Si vous regardez les spécifications techniques de l’iPhone 13 Pro Max, par exemple, ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle chez la marque à la pomme, vous verrez que celui-ci ne dispose que d’un capteur de 12 MP.

Cela étant dit, selon un tweet de l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple pourrait décider d’améliorer considérablement la chose avec ses modèles iPhone 14 Pro et Pro Max, pour proposer un capteur de 48 MP. Résultat de l’opération, il faudrait logiquement s’attendre à ce que l’excroissance à l’arrière de l’appareil soit un peu plus volumineuse.

Ceci représenterait en tous les cas une belle progression par rapport aux 12 MP de l’iPhone 13, bien que l’on puisse logiquement s’interroger quant au gain réel en termes de qualité d’image. Pour être honnête, prendre des clichés en haute résolution est une option davantage pour les professionnels qui impriment souvent leurs photos et qui ne peuvent se permettre de perdre trop de détails.

Dans la mesure où les plates-formes des media sociaux compressent les photos et que nous les regardons le plus souvent sur de petits écrans, il est difficile d’apprécier, à l’œil, les avantages d’un capteur de 108 MP. Toujours est-il que, pour l’heure, nous sommes encore à plusieurs mois de l’annonce officielle de cet iPhone 14, on prendra donc cette information avec des pincettes, même si elle provient du toujours très bien informé Ming-Chi Kuo.

The main reason for the larger and more prominent rear-camera bump of the 14 Pro/Pro Max is upgrading the wide camera to 48MP (vs. 13 Pro/Pro Max's 12MP). The diagonal length of 48MP CIS will increase by 25-35%, and the height of 48MP's 7P lens will increase by 5-10%. https://t.co/lrwgmnLNce

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 27, 2022