L’Apple iPhone 14 pourrait avoir un poinçon dans l’écran pour sa caméra frontale

L'iPhone 14 ferait enfin disparaître l'encoche pour accueillir un petit et discret poinçon.

Depuis l’introduction de l’iPhone X par Apple, tous les iPhone ou presque commercialisés par la marque à la pomme ont adopté un design avec encoche pour la caméra frontale et le capteur de luminosité ambiante. Ce design a vu le jour par nécessité dans la mesure où l’iPhone X décidait de faire disparaître les bords sur la face avant. Autrement dit, la firme de Cupertino devait trouver un moyen de caser ces deux composants “dans l’écran”. L’encoche fut le choix du géant américain.

Ce design à encoche a perduré jusqu’à aujourd’hui. Sur les iPhone 13, la marque à la pomme l’a rendu aussi compacte que possible, ou légèrement plus petite, diront certains. Cela étant dit, si ce récent rapport de The Elec est avéré, Apple pourrait enfin faire disparaître l’encoche en 2022 avec la gamme d’iPhone 14. Cette dernière serait remplacée par un poinçon, un simple trou dans l’écran, comme on en trouve déjà sur bon nombre de smartphones Android.

Selon l’article en question, ce design ne sera pour autant pas accessible à tous les utilisateurs. En effet, le poinçon ne serait intégré que sur les iPhone 14 Pro, autrement dit, uniquement sur les iPhone 14 Pro et Pro Max. Les iPhone 14 “classiques” n’y auraient donc pas droit. L’écran serait par ailleurs fabriqué par le géant sud-coréen Samsung, ce qui ne serait pas surprenant dans la mesure où Samsung est l’un des plus gros fournisseurs de dalles OLED du monde, et il utilise aussi ses propres dalles pour ses propres téléphones.

Nul ne sait cependant, à ce stade, à quoi pourrait ressembler un tel design et à quel endroit précisément Apple placerait ce poinçon. Mais plus important, difficile de savoir comment l’ensemble fonctionnera avec le capteur TrueDepth utilisé pour Face ID. Il faudra patienter jusqu’à la fin de l’année 2022 et le lancement de l’iPhone 14 pour le découvrir.