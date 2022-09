L’Apple iPhone 14 est plus simple à réparer que vous ne le penseriez

iFixit a démonté en bonne et due forme l'iPhone 14. C'est l'iPhone le plus facilement réparable depuis l'iPhone 7. Une bonne nouvelle pour les clients.

Apple a expliqué que son iPhone 14 avait été pensé et conçu pour être plus facile à réparer, mais la firme de Cupertino pourrait avoir minimisé les modifications internes apportées en ce sens. iFixit a terminé tout récemment son démontage en règle de l’iPhone de base de cette année, et il est aujourd’hui très clair que les entrailles de l’appareil ont été totalement réagencées pour faciliter les réparations par les clients eux-mêmes.

iFixit a démonté en bonne et due forme l’iPhone 14

L’arrière en verre, par exemple, est plus simple et moins onéreux à réparer, comme promis, avec un châssis central en métal pour garder l’avant tout aussi accessible. L’ensemble est plus facilement réparable que nombre de smartphones Android qui ne sont simples à ouvrir que de l’arrière, selon iFixit.

Le châssis en métal de l’iPhone 14 garde la même rigidité structurelle que celle de toute la gamme de l’iPhone 13. Apple avait déjà déplacé les composants du haut-parleur pour l’oreille et de la caméra frontale vers un endroit plus accessible en cas de réparation que ce qu’elle faisait sur la génération précédente.

C’est l’iPhone le plus facilement réparable depuis l’iPhone 7

L’iPhone 14 ne fera cependant pas regretter leur achat aux clients de Fairphone. Apple oblige toujours les clients et autres techniciens à faire activer les composants une fois ceux-ci installer. Vous ne pouvez donc pas, simplement, utiliser une pièce non officielle, vous devez passer par un composant, plus onéreux, du Self Service Repair. Mais même dans ce cas, iFixit affirme qu’il s’agit de l’appareil Apple le plus facilement réparable depuis l’iPhone 7 de 2016.

Une bonne nouvelle pour les clients

Ces modifications ne sont pas totalement surprenantes. Apple fait face à une grosse pression pour améliorer la réparabilité de ses appareils, de la part de nombreux gouvernements, mais surtout aux États-Unis. Si la firme de Cupertino n’avait pas répondu à la question des réparations à la maison avec ces changements, elle aurait risqué de longues et coûteuses batailles juridiques avec les autorités, lesquelles auraient pu contraindre l’entreprise à s’y plier et à risquer des pénalités. Quel que soit le raisonnement, vous serez peut-être intéressé(e) d’avoir un iPhone qui soit (enfin) assez facile à réparer.