L’Apple iPhone 13 SE arriverait au premier semestre 2022

Le premier iPhone SE fut lancé il y a assez longtemps maintenant et pendant un moment, l’on pouvait se dire qu’il ne s’agissait là que d’une expérimentation de courte durée et qu’Apple ne conserverait pas cette gamme à son catalogue. Cela étant dit, la firme de Cupertino détrompait tout le monde en lançant un nouveau modèle en 2020. Et si vous n’étiez pas impressionné(e) par les spécifications de cet appareil, peut-être le serez-vous avec celles du modèle 2022.

Si l’on en croit un nouveau rapport de DigiTimes, la marque à la pomme se préparerait à lancer la troisième génération d’iPhone SE durant le premier semestre 2022. Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler de cet appareil et en se basant sur les rapports précédents, Apple garderait une diagonale de 4,7 pouces pour l’écran, ainsi que le même design général.

Cela signifie que le gros des changements opérés par la firme de Cupertino sur cette version aura lieu sous le capot. Il ne faut donc probablement pas espérer voir arriver une fonctionnalité comme Face ID sur ce nouvel iPhone SE. Toujours est-il que certaines rumeurs ont déjà annoncé que l’iPhone 13 SE serait compatible avec la 5G. Autrement dit, si vous cherchez un iPhone abordable prenant en charge la 5G, ce pourrait être une bonne solution.

Par ailleurs, Apple devrait aussi lancer l’iPhone 13 mini plus tard cette année. Certes, il ne devrait pas être aussi abordable que l’iPhone 13 SE dont il est question aujourd’hui mais il sera certainement moins onéreux que les modèles existants et avec des spécifications très sympathiques, en faisant un appareil très intéressant pour quiconque cherche un smartphone qui ne coûte pas un bras et qui puisse durer quelques années.