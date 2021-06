L’Apple iPhone 13 pourrait disposer d’une batterie plus importante

Avec l'iPhone 13, qui devrait être lancé à l'automne par Apple, la batterie pourrait faire un joli bond en avant en offrant une capacité en nette hausse.

Chaque année, la presse spécialisée et autres leaksters se prêtent au jeu des prédictions. De quoi seront faits les prochains iPhone d’Apple ? Quelles nouveautés ? Quelles améliorations. Chaque année, c’est à peu près la même chose, des composants plus performants et plus évolués. Pour l’iPhone 13, qui devrait être lancé à l’automne, la batterie pourrait faire un joli bond en avant.

Grosse augmentation en vue dans la capacité de la batterie des iPhone 13 ?

Lorsque Apple avait lancé l’iPhone 11, nombreux étaient celles et ceux à être surpris du gain en capacité de la batterie par rapport à la version précédente. Avec la version suivante, l’iPhone 12, Apple, pour une raison encore très mystérieuse, décidait finalement de diminuer la capacité de cette batterie sur ses différents modèles, un choix d’autant plus étrange qu’il arrivait après une grosse augmentation de capacité sur le modèle précédent.

C’est ce que croit savoir le leakster @Lovetodream

Aujourd’hui, il se murmure que pour l’iPhone 13, la firme de Cupertino pourrait de nouveau augmenter la capacité de la batterie. C’est tout du moins ce qu’annonce le leakster bien connu @Lovetodream. Selon lui, l’iPhone 13 profitera d’une nette amélioration sur ce point. L’iPhone 13 mini disposerait ainsi d’une batterie de 2 406 mAh, les iPhone 13 et 13 Pro de 3 095 mAh et l’iPhone 13 Pro Max d’une batterie de 4 352 mAh.

Pour replacer les choses dans leur contexte, on rappelle que l’iPhone 12 mini embarque une batterie de 2 227 mAh, les iPhone 12 et 12 Pro de 2 815 mAh et l’iPhone 12 Pro Max de 3 687 mAh. Si ces chiffres sont avérés, cette augmentation pourrait être constatée sur l’autonomie globale des appareils. Ce qui serait une bonne chose quand on sait combien les utilisateurs de l’iPhone 12 peuvent s’en plaindre.

Cela pourrait aussi être la première fois qu’un iPhone passe la barre des 4 000 mAh, ce qui, sur le papier, le rapprocherait de ses concurrents Android. Nombre de modèles proposent des batteries de 4 000 mAh ou davantage.