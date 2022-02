L’Apple iPhone 13 fait mieux que le Samsung Galaxy S22 dans les benchmarks

Le Samsung Galaxy S22 reste derrière l'Apple iPhone 13 sur les benchmarks, mais affiche tout de même des scores impressionnants.

Le Samsung Galaxy S22 est le dernier smartphone en date de la marque sud-coréenne, c’est aussi ce qui se fait de mieux sur le marché des appareils Android, mais il s’avère que, même malgré l’utilisation des composants les plus récents et les plus aboutis, le Galaxy S22 reste derrière l’un de ses grands concurrents, à savoir Apple et son iPhone 13, pourtant commercialisé en 2021.

En effet, si l’on en croit un certain nombre de benchmarks réalisés par PCMag, l’iPhone 13 Pro Max fait mieux que les différentes variantes du Samsung Galaxy S22, et avec une certaine marge, pour ainsi dire. Explications.

Prenons par exemple les tests Geekbench 5. L’iPhone 13 Pro Max totalise 1 735 points et 4 647 dans les tests en mono et multicoeur, respectivement. Le Samsung Galaxy S22 Ultra, quant à lui, se “contente” de 1 232 et 3 433 points respectivement. Sur le test Basemark Web, l’iPhone 13 Pro Max est très largement devant les Galaxy S22 Ultra et S22+, avec 1 139 points contre “seulement” 552 et 578 points respectivement.

En ce qui concerne les graphismes, les résultats sont un peu plus mitigés. Le Galaxy S22 Ultra qui utilise une résolution FHD affiche 60 fps sur le score Aztec Ruins là où l’iPhone 13 Pro Max n’en propose que 54, mais quand on passe au WQHD, le Galaxy S22 Ultra descend à 28 fps.

Cela étant dit, ces chiffres ne signifient aucunement que la gamme Galaxy S22 est mauvaise au niveau des performances. Elle reste parmi ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché des smartphones Android, mais selon ces benchmarks, qui ne reflètent que des chiffres bruts de performances, Samsung a encore du chemin à parcourir pour faire jeu égal avec la firme de Cupertino.