L’Apple iPhone 12 est officiel : tout ce qu’il faut savoir

Hier soir, ce mardi 13 octobre à 19h, Apple tenait une keynote pour présenter, entre autre, ses très attendus iPhone 12. Voici donc aujourd'hui tout ce qu'il faut savoir sur ces quatre nouveaux modèles de smartphones de la marque à la pomme.

Durant l’événement Apple de ce mardi 13 octobre, la firme de Cupertino a officialisé sur nouvelle gamme iPhone 12. Il s’avère que les rumeurs avaient vu juste dans la mesure où Apple a effectivement annoncé quatre nouveaux modèles dans cette gamme : iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Il s’agit à ce jour de la gamme qui dispose du plus de variantes mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, cela permettra à tout un chacun de trouver chaussure à son pied.

Design

Concernat le design, Apple a décidé de reprendre un ancien design, celui de l’iPhone 5, avec des bords plats contrairement aux bords arrondis des modèles plus récents. Certains devraient apprécier, l’ensemble est plus facile à prendre en main, les risques de voir le téléphone glisser des mains sont moindres. Et si tous les modèles d’iPhone 12 utilisent tous le même design général, il y a une différence ent re les modèles Pro et les autres. Les Pro utilisent de l’acier inoxydable recouvert de PVD et sont proposés en différents coloris.

Apple introduit aussi une nouvelle protection en verre baptisée “Ceramic Shield”, développée en partenariat avec Corning. Selon Apple, cet écran Ceramic Shield ajoute une étape de cristallisation pendant la fabrication qui permet d’améliorer la résistance de l’ensemble tout en le gardant parfaitement translucide. Apple affirme qu’il est plus résistant que n’importe quel verre de smartphone sur le marché actuellement. Avec une résistance aux chutes 4 fois meilleure. Il faudra attendre les premiers tests en “conditions réelles” pour se faire une idée.

Les écrans diffèrent selon les modèles. L’iPhone 12 mini embarque un écran de 5,4 pouces, les iPhone 12 et 12 Pro un écran de 6,1 pouces et l’iPhone 12 Pro Max une dalle de 6,7 pouces, ce qui en fait le plus grand iPhone à ce jour.

Performances et connectivité

Sous le capot, l’iPhone 12 est propulsé par une puce A14 Bionic, puce qui a fait ses débuts avec l’iPad Air. Celle-ci est fabriquée en 5 nm, ce qui permet d’obtenir des performances et un rendement très impressionnants. À l’intérieur, on trouve un CPU 6 coeurs qui serait 50% plus rapide que n’importe quelle puce du marché. Il y a aussi un GPU 4 coeurs, le plus rapide des GPU mobiles selon Apple, 50% plus rapide, pour une expérience gaming digne d’une console. Apple propose aussi la 5G. D’ailleurs, l’iPhone 12 mini devient le plus petit smartphone compatible 5G à ce jour.

Caméras

Apple utilise un module double caméra pour les iPhone 12 mini et iPhone 12. Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, quant à eux, utilise un module triple caméra qui ressemble beaucoup à celui de l’iPhone 11 Pro mais avec quelques différences. Sur l’iPhone 12 Pro, une lentille en sept éléments pour le grand angle, avec une ouverture à f/1,6, ce qui permet un gain de 27% de performances en faible luminosité. L’ultra grand ange, quant à lui, offre un angle de vision de 120° et une distance focale de 52 mm pour le téléobjectif.

L’iPhone 12 Pro Max fait légèrement mieux, avec un capteur 47% plus grand que le grand angle, ce qui permettrait un gain de 87% de performances en faible luminosité. Le téléobjectif voit sa distance focale passer à 65 mm et le zoom optique 5X devrait permettre des clichés plus nets encore.

Cela étant dit, les iPhone 12 mini et iPhone 12 ne sont pas en reste. Ceux-ci disposent de deux objectifs seulement, certes, mais sont épaulés par des fonctionnalités de photographie computationnelles grâce à la puce A14 Bionic. La technologie Apple Deep Fusion permettra quant à elle d’améliorer les clichés.

Tarifs et disponibilités

Si vous êtes intéressé(e) par l’un de ces modèles, sachez que les iPhone 12 et iPhone 12 Pro seront disponibles en précommande dès le vendredi 16 octobre, à partir de 909€ et 1 159€ respectivement. Les iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max, quant à eux, verront leurs précommandes démarrer le 6 novembre. À partir de 809€ et 1 259€ respectivement.