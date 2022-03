L’Apple iPad Air 5 pourrait égaler les performances de l’iPad Pro

L'iPad Air 5 serait équipé d'une puce Apple Silicon M1, ce qui lui permettrait de faire jeu égal avec l'iPad Pro en termes de performances.

L’année dernière, Apple mettait à jour son iPad Pro en lui conférant une puce Apple Silicon M1. C’était une grande première pour la firme de Cupertino qui utilisait jusqu’à présent des variantes des puces A que l’on retrouve d’ordinaire dans les iPhone. Aujourd’hui, il semblerait que la marque à la pomme étende encore la présence des puces Apple Silicon, cette fois sur un appareil d’entrée de gamme, l’iPad Air.

L’iPad Air 5 serait équipé d’une puce Apple Silicon M1

Si l’on en croit un rapport de 9to5Mac, il se pourrait que la prochaine génération d’iPad Air, l’iPad Air 5, qui devrait être dévoilée officiellement durant l’événement d’aujourd’hui, dispose, elle aussi, d’une puce M1. Cela signifie que, malgré le fait que l’iPad Air puisse être vu comme un appareil plus bas de gamme que l’iPad Pro, cette tablette offrirait les mêmes performances.

Ce qui lui permettrait de faire jeu égal avec l’iPad Pro en termes de performances

Pour resituer les choses dans leur contexte, la puce Apple Silicon M1 offre un gain de performances d’environ 50 % par rapport à la puce A15 Bionic et d’environ 70 % par rapport à la puce A14 Bionic qui était utilisée dans l’iPad Air de quatrième génération. Alors, certes, elle est un peu “vieille”, quand on pense au fait que l’appareil a été commercialisé en 2020, mais étant donné les performances proposées, elle devrait encore tenir parfaitement la route.

Bien évidemment, outre la puce intégrée pour propulser la tablette, il y a d’autres différences notables entre la gamme iPad Pro et le reste des iPad au catalogue de la marque à la pomme. L’écran ProMotion Display avec technologie XDR, par exemple, est l’un des plus visibles. Cela étant dit, si l’écran n’est pas votre préoccupation première et que vous voulez simplement un iPad relativement puissant, l’iPad Air 5 pourrait être une machine très intéressante.