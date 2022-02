L’Apple iMac Pro avec écran mini LED attendu pour cet été

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui attendent qu’Apple mette à jour son iMac 27 pouces pour lui intégrer notamment une puce Apple Silicon. En effet, selon l’analyste Ross Young, cette machine devrait arriver dans quelques mois, plus précisément cet été, ce qui coïncide avec la date à laquelle la conférence dédiée aux développeurs, la traditionnelle WWDC, est d’ordinaire organisée. Voici ce que notre homme croit savoir.

Nous avions déjà eu vent de plusieurs rumeurs laissant entendre que la firme de Cupertino se préparait à lancer cette machine en 2022 et aujourd’hui, avec le tweet de Ross Young, nous avons droit à une indication plus précise de la date de ce lancement. L’analyste avait déjà tweeté il y a quelque temps que cette machine pourrait être lancée à l’été. Aujourd’hui, avec ce nouveau tweet, il semblerait que ce lancement officiel puisse arriver plus précisément en juin prochain.

Pour celles et ceux qui entendent parler de tout ceci pour la première fois, sachez qu’Apple devrait baptiser ce nouvel iMac “iMac Pro”. Étant donné que la marque à la pomme avait déjà fait disparaître un iMac Pro de son catalogue, cette nouvelle convention de nommage peut sembler pour le moins étrange et déroutante. Il faudra attendre l’annonce officielle pour avoir une meilleure idée des intentions futures du géant américain à procéder ainsi.

Cette machine sera en tous les cas propulsée par une puce Apple Silicon. S’agira-t-il d’une puce M2 ou d’une variante de la puce M1 ? Difficile à dire, mais une chose semble aujourd’hui acquise : l’écran devrait utiliser la technologie mini LED. Avec la fonctionnalité ProMotion 120 Hz ou un 60 Hz standard ? Encore quelques mois à patienter pour avoir toutes les réponses.

MiniLED iMac Pro could launch in June. Some observers said no MiniLEDs, but we hear around 1000 zones and over 4000 miniLEDs.

— Ross Young (@DSCCRoss) February 14, 2022