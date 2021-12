L’Apple iMac Pro 27 pouces attendu pour 2022

Apple lancerait un iMac Pro 27 pouces au printemps 2022, une machine pour les plus gros besoins.

Petit retour en arrière, en 2019. Apple proposait alors trois iMac différents dans son catalogue. Il y avait le petit iMac 21,5 pouces, l’iMac 27 pouces et l’iMac Pro 27 pouces. Il y a quelques mois, Apple décidait d’arrêter la fabrication de son iMac Pro 27 pouces et de son iMac 21,5 pouces. La firme de Cupertino en profitait pour introduire un tout nouvel iMac 24 pouces, avec une puce Apple Silicon M1.

Apple lancerait un iMac Pro 27 pouces au printemps 2022

Ce réarrangement dans le catalogue de la marque à la pomme ne laissait plus que l’iMac 27 pouces comme seule option dans la gamme iMac à ne pas avoir reçu la puce M1, ou tout du moins pas encore. Aujourd’hui, si l’on en croit un nouveau rapport de Display Supply Chain, il semblerait que la firme de Cupertino s’apprête à lancer un nouvel iMac en 2022. Et il s’agirait de l’iMac Pro 27 pouces. Difficile de savoir si Apple conservera ce nom ou non, l’information est à prendre avec des pincettes, comme toujours dès qu’il s’agit d’une rumeur concernant la marque à la pomme.

Une machine pour les plus gros besoins

Ce nouvel iMac Pro pourrait embarquer un écran mini LED ainsi que la technologie ProMotion, qui est le terme marketing d’Apple pour un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette machine devrait par ailleurs être commercialisée au printemps 2022. Autrement dit, nous pourrions la voir arriver entre mars et juin de l’année prochaine.

Étant donné le suffixe Pro dans le nom de ce modèle, il est possible que ce nouveau Mac dispose par ailleurs d’une puce Apple Silicon plus haut de gamme, sous la forme d’une puce M1 Max ou M1 Pro. Difficile, aussi, de savoir si cela signifie que l’on ne trouvera plus d’iMac 27 pouces pour les clients non pro, mais si vous avez besoin d’un Mac puissant et que vous ne voulez pas d’un ordinateur portable ou du Mac Pro, alors cette machine pourrait être celle qu’il vous faut. À suivre !