L’Apple iMac M1 au moins 50 % plus rapide que l’iMac Intel 21 pouces

Avec ses nouveaux iMac dotés de puces M1, Apple a frappé fort. Notamment en termes de performances. Et il s'avère que le résultat est au rendez-vous.

Lorsque Apple officialisait enfin son projet de remplacer les processeurs Intel de ses machines par des puces maison, Apple Silicon, l’on savait que cela allait changer beaucoup de choses. Les résultats étaient déjà impressionnants avec les premières machines qui en furent équipées. Bis repetita avec les iMac 24 pouces ? Il semblerait bien.

L’iMac 24 pouces surpasse l’iMac Intel 21 pouces en termes de performances pures

En avril dernier, Apple offrait enfin à sa gamme iMac la mise à jour tant attendue en ce qui concerne le hardware et le design. Cette nouvelle génération est représentée par l’iMac 24 pouces, une machine propulsée par la nouvelle puce maison Apple Silicon M1 – celle-là même qui fut introduite fin 2020, notamment dans un MacBook Air -.

Mais la question reste posée : ce nouvel iMac 24 pouces vaut-il vraiment le coup ? Si vous remplacez un iMac Intel 21 pouces, il semblerait bien que oui. En effet, selon les benchmarks de cet iMac M1, les performances seraient en hausse de plus de 50 % par rapport à son prédécesseur. En termes de chiffres, l’iMac M1 affiche un score de 1 729 en monocœur contre 7 459 en multicœur.

De très bon augure pour le prochain iMac 27 pouces ?

L’iMac 21 pouces de 2019, quant à lui, avec son processeur Intel Core i7 se “contente” de 1 109 points en monocœur et 6 014 en multicœur. On ne se serait pas attendu à moins, il faut l’avouer. L’iMac 21 pouces datant de deux ans, il est plus que logique que ce nouvel iMac 24 pouces fasse mieux. Concernant l’iMac 27 pouces, la version M1 fait mieux en monocœur met reste derrière en multicœur.

Il sera intéressant de voir quels scores le futur iMac 27 pouces avec puce Apple Silicon peut obtenir. Cette machine pourrait arriver avant la fin de cette année, et probablement avec une puce M2. À suivre !