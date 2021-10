L’Apple iMac 27 pouces de 2022 pourrait être une grosse évolution

Il y a quelques mois, Apple annonçait son tout nouvel iMac 24 pouces, une machine équipée de la puce M1. Cela étant dit, le modèle 27 pouces était absent des festivités. Celles et ceux qui attendaient avec impatience précisément ce modèle 27 pouces seront probablement ravis d’apprendre que la nouvelle génération devrait arriver dans le courant de l’année 2022 et il faudrait s’attendre à une grosse, grosse évolution.

Si l’on en croit le PDG de DSCC Ross Young, il semblerait que ce futur iMac 27 pouces pourrait donc représenter une énorme évolution par rapport à son prédécesseur. Ross Young affirme que l’ordinateur sera lancé durant le premier trimestre 2022, ce qui serait tout à fait logique dans la mesure où Apple officialise d’ordinaire ses nouveaux Mac en début d’année.

Notre homme affirme par ailleurs que l’iMac utilisera un écran mini LED, une première pour la gamme iMac de la marque à la pomme, mais il s’agirait aussi du deuxième Mac à utiliser cette technologie – le premier étant le tout récent MacBook Pro -. Ces dalles devraient aussi être dotées du ProMotion, avec un taux de rafraîchissement variable, entre 24 et 120 Hz.

Ross Young ne précise aucune autre amélioration attendue dans cette machine mais comme les iMac 27 pouces sont aussi les configurations les plus puissantes de deux modèles existants, il est possible que ceux-ci soient équipés d’une puce M1 Pro ou M1 Max. En ce qui concerne le design, étant donné que la firme de Cupertino a introduit un tout nouveau design avec le modèle 24 pouces, il y a de fortes chances que le même traitement soit réservé à la version 27 pouces.

L’information est à prendre avec des pincettes, ce n’est qu’une simple rumeur, mais si vous attendiez impatiemment l’iMac 27 pouces, nous devrions avoir des détails dans les mois à venir.

OK, tweeted too early. The 27" MiniLED screen is going in an iMac in Q1'22, not an external monitor. May see a monitor later. Still 24Hz – 120Hz variable refresh…Sorry for the confusion!

— Ross Young (@DSCCRoss) October 20, 2021