L’Apple HomePod Mini pourrait être vendu 99$

L'Apple HomePod est une enceinte connectée intelligente très aboutie mais avec son tarif très élevée et un Siri relativement limité, la firme de Cupertino a eu bien du mal à les écouler. La marque à la pomme préparerait une version Mini.

Selon plus rumeurs, Apple travaillerait actuellement à la conception d’un HomePod Mini. Cet appareil serait plus petit et moins onéreux que le HomePod original. Aujourd’hui, selon un post de “Kang” sur Weibo, il semblerait que nous connaissions le positionnement tarifaire d’Apple pour ce nouvel accessoire. Et il faut dire que ce pourrait être très intéressant si cette information était avérée.

L’Apple HomePod Mini ne coûterait que 99$

En effet, si cette annonce venait à se vérifier, les utilisateurs intéressés pourraient s’offrir un HomePod Mini pour “seulement” 99$. Voici qui est surprenant quand on considère le fait que Apple n’a pas franchement pour habitude de proposer ses appareils à des tarifs que l’on pourrait décrire de “abordables”. Cela étant dit, un tel tarif pourrait être tout à fait logique.

Pourquoi ? Tout simplement parce que le HomePod est vendu 299$, ce qui en fait l’une des enceintes connectées intelligentes les plus chères du marché à l’heure actuelle. Son tarif, et son manque de fonctionnalités par rapport à la concurrence, en ont fait un échec commercial pour Apple. Une version Mini à 99$ pourrait paraître plus attirante à nombre de clients de l’écosystème de la firme de Cupertino. Celle-ci pourrait encourager davantage d’utilisateurs à adopter l’appareil, ce qui aurait pour conséquence de pousser l’adoption de HomeKit dans la mesure où l’enceinte connectée d’Apple est un très bon outil de pilotage de la domotique selon Apple, via Siri.

Suffisant pour en faire un vrai succès commercial ?

Des sociétés comme Amazon ou Google ont déjà connu un ranc succès avec des enceintes plus petites et plus abordables. On pense notamment aux Echo Dot et autres Nest Mini. Peut-être Apple souhaite-t-il en profiter aussi. Pour l’heure, il ne s’agit que d’une énième rumeur mais nous devrions tout savoir à ce sujet durant l’événement de présentation de l’iPhone 12 du 13 octobre prochain. La firme de Cupertino présentera, à n’en point douter, d’autres appareils que les très attendus iPhone 12. Encore un peu de patience.