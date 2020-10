L’Apple HomePod Mini disposerait d’une puce U1

Apple organise un événement dédié à l'iPhone 12 ce soir à partir de 19h. Ce ne sera pas le seul nouveau produit annoncé, c'est presque certain. Au menu notamment, semble-t-il, l'Apple HomePod Mini.

Apple n’a pas vraiment rencontré le succès avec son enceinte connectée intelligente HomePod. La faute à une arrivée tardive sur le marché et un positionnement tarifaire très (trop) élevé. La firme de Cupertino n’est pas du genre à abandonner. Aujourd’hui, elle devrait dévoiler un modèle plus compact, plus abordable aussi, le HomePod Mini.

Et si les HomePod Mini et Apple TV embarquaient une puce U1 ?

La puce U1 a fait ses débuts avec l’iPhone 11 l’année dernière. Une indication assez claire que Apple préparait alors son accessoire de tracker façon Tile. Aujourd’hui, selon un rapport du leakster Jon Prosser, que l’on ne présente plus, cette puce U1 serait à la base de produits plus imposants. Et elle aurait des missions à remplir plus importantes que de simplement vous permettre de retrouver un objet égaré.

Pour quoi faire au juste ?

En effet, si l’on en croit un tweet de Jon Prosser, le HomePod Mini et le nouveau boîtier Apple TV devraient bénéficier tous deux de cette puce U1. Certains d’entre vous pourraient se demander pourquoi de tels appareils auraient besoin d’une puce U1. Une question légitime et selon notre homme, la réponse serait assez évidente : Apple a l’intention d’utiliser ces appareils comme stations de base, en quelque sorte, pour venir renforcer les capacités de réalité augmentée dans l’application “Localiser”.

Par exemple, plutôt que de laisser l’iPhone et le tracker façon Tile faire tout le travail, si vous avez un HomePod Mini ou le nouvel Apple TV, ceux-ci pourraient aussi aider à leur recherche et offrir en retour une localisation plus précise encore. Et peut-être même un tracking basé sur la réalité augmentée. Ce système peut aussi permettre de doubler la sécurité des appareils en alertant les utilisateurs à distance dans l’éventualité où l’un de ces appareils sortirait de votre maison.

Impossible d’être certain à 100% de ce que Apple prépare pour sa puce U1 mais si les tweets de Jon Prosser sont avérés, voilà qui permettrait bien des choses. Et ce serait une “surprise” de moins annoncée durant l’événement de ce soir dédié à l’iPhone 12. Encore quelques heures de patience et nous serons fixés.