L’Apple Card pourrait permettre de payer un iPad ou un Mac en plusieurs fois

Lorsque Apple avait planché sur son projet de carte de paiement, il était rapidement apparu évident que la marque à la pomme ne pouvait se contenter de proposer une carte classique, sans aucun avantage. Aujourd'hui, un nouvel avantage se profile à l'horizon.

L’Apple Card est une carte de paiement, de crédit plus précisément, à la fois comme les autres et pas comme les autres. Elle permet de réaliser des paiements comme n’importe quelle carte de crédit classique mais elle est aussi bien plus sécurisée dans la mesure où ses chiffres ne sont pas inscrits sur la carte en elle-même et elle offre à son propriétaire un certain nombre d’avantages. Apple pourrait en proposer un nouveau bientôt assez intéressant.

L’Apple Card pourrait bientôt permettre de payer ses appareils Apple

L’Apple Card propose déjà certains avantages si vous achetez chez Apple directement mais aujourd’hui, la firme de Cupertino semble vouloir améliorer encore ce système de récompense de la fidélité de ses clients. Selon Bloomberg, la marque à la pomme déploierait bientôt une fonctionnalité permettant d’acheter un certain nombre de produits (pas uniquement un iPhone) en plusieurs fois sans frais. Vous pourriez ainsi acheter un iPad, un Mac, un écran Pro Display XDR ou des accessoires en plusieurs fois. Autrement dit, des paiements échelonnés sur plusieurs mois, selon le montant total de la facture, mais pour toute la gamme Apple ou presque.

Cette offre pourrait être lancée “dans les prochaines semaines” selon le journal américain. Apple n’a pas souhaité commenter l’information mais le patron de la firme de Cupertino, Tim Cook, laissait entendre en Avril dernier que de tels plans pourraient en effet arriver pour des appareils autres que l’iPhone. Si l’information est avérée, voilà qui devrait certainement faire progresser encore les abonnements à l’Apple Card et faire grimper les ventes d’appareils de la marque. Voilà qui serait une belle continuité des efforts de la firme de Cupertino pour gérer les difficultés économiques nées de la pandémie. Cela permettrait aussi de faciliter l’acquisition de matériel pour les clients qui doivent travailler de chez eux et qui n’ont pas les moyens d’acheter leur équipement cash.