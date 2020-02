L’Apple App Store pourrait tirer profit de l’épidémie du nouveau coronavirus

L'épidémie du nouveau coronavirus s'est propagée un peu partout sur le globe. Cela a des impacts directs sur les populations, évidemment, mais aussi sur les entreprises. Le monde de la tech n'est pas épargné, nombre d'usines étant localisées en Asie...

Avec l’épidémie de coronavirus, il est aussi conseillé à tout un chacun de limiter ses sorties et interactions avec les autres. Mieux vaut donc rester tranquillement chez soi, autant que faire se peut, bien évidemment. Celles et ceux qui ont fait des voyages récents en Chine, surtout, devraient aussi se mettre d’eux-mêmes en quarantaine pour limiter au maximum la propagation du virus à d’autres personnes. Il est donc compréhensible que ceci ait des conséquences notables sur l’activité professionnelle.

L’épidémie de coronavirus, une manne financière pour l’App Store ?

Avec ces directives, certaines personnes préfèrent donc rester tranquillement chez eux, limiter leurs sorties au maximum, tant que la situation n’évolue pas favorablement. Et, aussi étonnant que cela puisse être, il semblerait que certaines sociétés, comme Apple, puissent en profiter. Si l’on en croit l’analyste de Morgan Stanley, Katy Huberty, puisqu’ils sont de plus en plus nombreux à rester chez eux (ou à prévoir de le faire), les revenus de l’App Store devraient augmenter sensiblement. Il faut bien s’occuper quand on est chez soi, et cela passe aussi par jouer sur son smartphone et sa tablette.

C’est ce que suggère une analyste de Morgan Stanley

Aussi morbide cela puisse-t-il paraître, Katy Huberty cite aussi dans sa note quelques chiffres allant précisément dans ce sens. Tencent, par exemple, a prévu d’augmenter les capacités serveur de l’un de ses jeux en ligne après avoir constaté une grosse augmentation du nombre de joueurs lors du Nouvel An Lunaire et particulièrement après l’annulation de la majorité des festivités à cause de l’épidémie du nouveau coronavirus. L’analyste reprend aussi des données de l’App Store qui ont montré une croissance de 22,5% par rapport à l’année dernière sur le mois de Janvier. Et si Katy Huberty mentionne spécifiquement Apple, on imagine tout à fait que la même réflexion, et les mêmes conséquences, pourrait s’appliquer aux autres stores applicatifs, comme le Google Play Store.