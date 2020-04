L’Apple AirPower pourrait faire son retour sous différentes tailles

L’année dernière, Apple annonçait que son tapis de recharge sans fil AirPower ne verrait finalement pas le jour. La firme de Cupertino n’a jamais communiqué les raisons précises qui ont conduit à cette annulation mais plusieurs rapports évoquaient une surchauffe de l’appareil. Ces derniers temps, des rumeurs suggèrent que Apple travaillerait de nouveau sur le projet. Plusieurs nouvelles pistes seraient à l’étude.

Aujourd’hui, dans un tweet de @choco_bit, l’on apprend que la AirPower pourrait être lancé en deux tailles différentes. L’une d’entre elles serait la taille “originale”, celle de l’accessoire qui fut présenté l’année dernière en bonne et due forme, permettant de recharger plusieurs appareils simultanément. L’autre serait plus petite et ne pourrait recharger qu’un seul appareil à la fois. Une manière de se débarrasser du problème surchauffe ? De faire diminuer le coût de l’accessoire ?

Pour celles et ceux qui n’aurait pas suivi l’actualité autour de ce AirPower, l’une des raisons avancées pour expliquer l’échec de ce projet était la surchauffe. Apple essaie ici de créer un chargeur sans fil équipé de plusieurs bobines de recharge. Ceci pour recharger des appareils différents quelle que soit leur emplacement sur le tapis en question. Un fonctionnement différent des solutions actuelles de recharge sans fil qui nécessitent que l’appareil soit situé directement au-dessus de la bobine. Malheureusement, ce design surchauffe. La semaine dernière, un tweet évoquait la possibilité d’utiliser une puce A11 pour gérer la chaleur de l’ensemble. Si Apple travaille effectivement sur le projet, nul ne sait si le AirPower verra effectivement le jour. Il est tout à fait possible qu’il soit une fois encore annulé. À suivre !

So looks like C68 and C26 are both Airpower mats in testing. C68 from @jon_prosser is the bigger one, and C26 is smaller single device one (thanks @lwq1992 for confirming)

— Fudge (@choco_bit) April 19, 2020