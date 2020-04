Apple AirPower : avec une puce A11 pour éliminer les problèmes de surchauffe ?

L’année dernière, pour le plus grand chagrin d’un certain nombre de fans, Apple annonçait officiellement que son tapis de recharge AirPower ne verrait pas le jour. La marque à la pomme n’était pas entrée dans les détails à l’époque pour expliquer cette décision mais suite à cette annonce, plusieurs rapports voyaient le jour faisant état du fait que Apple avait eu des problèmes techniques, notamment parce que l’appareil surchauffait… Les ingénieurs seraient sur une nouvelle piste.

Le projet n’a pas été totalement enterré, plusieurs brevets ayant notamment été déposés depuis autour d’un produit de ce genre. Aujourd’hui, si l’on en croit un tweet de Jon Prosser de Front Page Tech, il est possible que Apple ait trouvé comment corriger ce problème : en introduisant une puce A11 pour gérer la chaleur de l’appareil. Selon Jon Prosser, les ingénieurs Apple auraient reçu un prototype d’appareil baptisé “C68”. Il leur aurait été demandé de concevoir les communications logicielles entre les différents composants pour “gérer dynamiquement la chaleur”.

Si le AirPower n’a pas été explicitement mentionné, Jon Prosser a intégré une image dans son tweet montrant ce qui ressemble à un AirPower très flouté. Selon notre homme, l’une des raisons pour lesquelles ce tapis de charge sans fil surchauffe, ce serait parce que l’Apple Watch utilise un système de charge différent de celui de l’iPhone. Le tapis chauffe lorsque Apple Watch et iPhone sont présents côte à côte sur le tapis. Ce qui est le but premier de ce produit… C’est aussi Jon Prosser qui avait tweeté que le projet AirPower n’avait pas totalement chez Apple et qu’il était de nouveau au centre de l’attention. Cela étant dit, cela ne veut pas nécessairement dire que le AirPower renaîtra de ses cendres, simplement que Apple n’a pas dit son dernier mot. À suivre !

While working from home, engineers on Apple’s ‘Sharing and Proximity’ team are receiving prototype units of something called “C68“.

They are being asked work on software communication between devices for a “future product” that has an A11 inside to “dynamically manage heat”. pic.twitter.com/q4UvnF4ksx

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 10, 2020