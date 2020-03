L’Apple AirPower n’est peut-être pas mort

En 2019, Apple annonçait l’annulation de son projet AirPower. Le tapis de recharge sans fil avait pourtant été annoncé un an auparavant. La firme de Cupertino n’avait alors pas explicité les raisons de l’avortement de ce projet mais plusieurs rumeurs suggéraient que la marque à la pomme puisse avoir été trop ambitieuse quant à son objectif. Cela aura conduit à de trop nombreux, et insurmontables, problèmes techniques. Mais le géant américain n’aurait pas encore dit son dernier mot.

Cela étant dit, aujourd’hui, selon le YouTuber et spécialiste des leaks en tous genres Jon Prosser, il semblerait que le AirPower soit de nouveau un projet actif. La firme de Cupertino aurait relancé les travaux en interne et ferait son possible pour aboutir. Jon Prosser précise que rien ne saurait garantir que la marque à la pomme parvienne cette fois à un produit fini commercialisable mais une chose semble sûre, le géant n’a pas envie d’abandonner.

D’après le tweet qui livre l’information, il semblerait que Apple tente de revoir complètement la structure du produit et notamment les bobines de recharge pour que celles-ci puissent mieux évacuer la chaleur. Ce qui était avancé comme la principale raison de l’annulation du projet à l’époque. L’information de Jon Prosser n’est pas une surprise totale. En effet, en Décembre dernier, un brevet était découvert. Le document prouvait que Apple continuait de réfléchir à l’idée d’un tapis de recharge sans fil. Nul ne sait cependant si la firme de Cupertino est partie de ce brevet pour les prototypes actuels. Une chose semble sûre, le tapis AirPower n’a pas encore terminé de faire parler de lui. À suivre !

AirPower isn’t dead 👀

The project is back on, internally. No guarantee that they’ll finalize and release it, but they haven’t given up yet and they’re trying to re-engineer the coils to displace heat more effectively. Prototyping is underway.

🧻🧻🧻🧻🧻 pic.twitter.com/tjbbViwGM2

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 22, 2020