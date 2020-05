L’appareil photo numérique Sony ZV-1 est officiel, pour les vloggers et influenceurs principalement

Le contenu vidéo peut prendre des formes très diverses. L'une d'entre, très populaire actuellement, est le vlog. Pour en réaliser dans de bonnes conditions, il convient cependant de disposer d'un peu de matériel. Ce nouvel appareil photo Sony est tout désigné.

Le concept de vlogging se porte très bien. Les vloggers sont nombreux, les contenus variés et le format reste très populaire. Si vous cherchez à vous lancer, vous allez avoir besoin d’un appareil photo. Au cas où votre smartphone ne serait pas suffisamment performant tout du moins ou si vous cherchez une meilleure qualité et des fonctionnalités dédiées. Sony dévoile aujourd’hui un nouvel appareil, le ZV-1.

Sony officialise son ZV-1

Le géant japonais vient de dévoiler officiellement son nouvel appareil photo numérique compact, le Sony ZV-1. Celui-ci avait été teasé en bonne et due forme la semaine dernière. Aujourd’hui, l’appareil est donc officialisé, bien que les images qui avaient fuité avant l’annonce aient quelque peu tué l’effet de surprise auquel nous aurions du avoir droit. Toujours est-il que, en terme de design, le ZV-1 ressemble beaucoup à la série RX100. Il en partage d’ailleurs certains composants. Notamment le capteur 20 MP en 1 pouce que l’on retrouve sur le RX100 VII. L’objectif, quant à lui, est un 24-70 mm, comme sur le plus vieux RX100, avec une ouverture à f/1,8 qui devrait aider à réaliser de jolis effets bokeh.

Un appareil photo numérique compact ciblant les vloggers

Sony positionne clairement son ZV-1 comme un appareil photo orienté non pas vers la photo mais vers la vidéo. En effet, exit le flash popup. À la place, on retrouve un module microphone équipé d’une bonnette anti-vent pour une meilleure qualité audio, selon Sony. Il y a aussi l’écran arrière (qui peut servir de viseur) qui s’ouvre sur le côté et non pas vers le haut. Sony affirme aussi avoir prévu une fonctionnalité permettant de transformer l’appareil en webcam. Celle-ci arrivera plus tard. Autrement dit, avec ce Sony ZV-1, les vloggers et autres influenceurs se retrouveraient avec un appareil parfaitement taillé pour le vlog. Côté tarif, comptez tout de même 800€. Disponibilité à partir du mois de Juin.