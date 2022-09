L’app sociale controversée Parler est de retour sur le Google Play Store

L'app sociale Parler est de retour sur le Google Play Store. Des outils de modération dignes de ce nom semblent avoir été implémentés. Pourra-t-elle y rester ?

Parler, application largement associée aux partisans de Donald Trump, conservateurs et extrémistes de droite, est de nouveau disponible au téléchargement sur le Google Play Store. Se décrivant elle-même comme un “réseau de libre expression”, Parler avait été bannie et retirée du store Android en janvier 2021 après l’insurrection au Capitole des États-Unis. Un porte-parole de Google déclarait à l’époque que cette suppression était due à l’absence, dans l’app, “de règles de modération pour supprimer le contenu choquant comme les posts qui incitent à la violence”.

L’app sociale Parler est de retour sur le Google Play Store

Un porte-parole de Google déclarait : “Comme nous l’avons déclaré depuis longtemps, les apps peuvent apparaître sur Google Play si elles suivent les directives imposées aux développeurs sur Play. Toutes les apps sur Google Play qui proposent du contenu généré par les utilisateurs (UGC) doivent implémenter des mécaniques de modération robustes qui empêchent le contenu répréhensible, offrent un système intégré pour signaler ces contenus, prennent des actions appropriées et suppriment ou bloquent les utilisateurs qui abusent et violent les règles d’utilisation de l’app.”

Des outils de modération dignes de ce nom semblent avoir été implémentés

Parler a implémenté des modifications substantielles dans son app pour être conforme aux directives de Google. Bloomberg et Axios rapportaient que les développeurs avaient intégré des fonctionnalités pour modérer les contenus et supprimer les posts incitant à la violence, ce qui rentre précisément dans les obligations imposées par Google. Malgré sa suspension et son retrait du store Android, les gens pouvaient toujours télécharger Parler depuis le site de l’entreprise et l’utiliser normalement.

Pourra-t-elle y rester ?

Parler avait fait son retour sur l’Apple App Store en mai dernier, après avoir modifié son outil de modération basé sur l’intelligence artificielle pour dissimuler le contenu identifié comme “haineux”. “Truth Social” de Donald Trump est disponible sur le store iOS depuis février, mais n’est pas encore proposé sur Android. Google n’aurait pas encore approuvé l’application à cause d’éléments très similaires.