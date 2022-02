L’app mobile PlayStation va simplifier le partage de captures d’écran

L'app PlayStation va bientôt vous simplifier le partage de screenshots, grâce à la synchronisation dans le cloud.

Les consoles de jeux vidéo sont aujourd’hui bien plus que de simples machines pour jouer. Il est possible de faire énormément de choses, notamment en ce qui concerne les fonctionnalités sociales. Certains joueurs aiment partager leurs sessions, ou certains moments tout du moins, avec d’autres. Cela passe par des diffusions en direct ou de simples partages de captures d’écran. Malheureusement, parfois, l’opération n’est pas des simples. Sony va simplifier tout ça grâce à son application mobile PlayStation.

L’app PlayStation va bientôt vous simplifier le partage de screenshots

Prendre des screenshots pendant que vous jouez à vos jeux préférés sur Sony PS4 ou PS5 est faisable, évidemment, et c’est même très facile. Cela étant dit, partager ces clichés est loin d’être aussi simple. Sony en est conscient et espère simplifier le processus via une mise à jour de son app mobile PlayStation.

Le fonctionnement est similaire à ce que vous utilisez peut-être au quotidien, à savoir la synchronisation de vos photos via le cloud. Le principe est le suivant : tant que vous êtes connecté(e) sur le même compte que la console, les screenshots ou enregistrements vidéo que vous prenez pendant vos parties seront synchronisées via le cloud pour que, après quelques minutes, ces fichiers apparaissent dans l’app.

grâce à la synchronisation dans le cloud

À partir de là, vous pouvez ouvrir la photo ou la vidéo en question et la partager avec vos proches ou sur vos réseaux sociaux favoris. Selon Sony, le partage sera possible pour les photos et les vidéos, mais les vidéos devront ne pas être en 4K et durer moins de 3 minutes. Ces fichiers resteront par ailleurs accessibles dans l’app PlayStation pendant 14 jours. Pour les garder plus longtemps, vous devrez les enregistrer sur votre smartphone.

Sony précise par ailleurs que cette nouveauté est en cours de déploiement pour les utilisateurs de la zone Amérique. D’ici quelque temps, elle sera accessible à tous les joueurs, où qu’ils soient sur le globe. Dernière précision, au cas où vous vous poseriez la question, il n’y a pas besoin d’abonnement PS Plus pour profiter de cette fonction.