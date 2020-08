L’app iOS Tesla passe enfin à l’authentification double facteur

Les applications mobiles sont très pratiques. Elles sont aussi une cible de choix pour les hackers. L'application Tesla sur iOS va ainsi renforcer sérieusement sa sécurité.

Les technologies modernes permettent aujourd’hui de rendre nos voitures connectées et bien plus intelligentes qu’elles ne l’étaient. Mais cela apporte aussi un certain nombre de nouveaux problèmes. L’un d’entre eux étant la sécurité. Cela étant dit, si vous possédez une voiture Tesla, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que l’application iOS sera très bientôt bien plus sécurisée.

Elon Musk annonce l’arrivée prochaine de l’authentification double facteur

Dans un tweet, le PDG de Tesla Elon Musk a confirmé que l’authentification à double facteur pour l’application allait bientôt arriver. La fonctionnalité est actuellement en cours de validation par les équipes en interne. Pour celles et ceux qui n’ont pas de Tesla, l’introduction de cette authentification forte à double facteur est une très bonne chose. Notamment quand on sait que l’application peut servir à contrôler de nombreux aspects de la voiture.

sur l’application Tesla iOS

Parmi les opérations possibles depuis l’application, on citera notamment le contrôle des media, assez classique, mais aussi celui des lumières, le verrouillage/déverrouillage de la voiture et même la possibilité de faire venir votre voiture où vous vous trouvez, en conduite autonome. En introduisant l’authentification double facteur, cela réduit sensiblement les risques de voir quelqu’un se connecter à votre compte et donc à votre voiture. Une personne malintentionnée qui parviendrait à mettre la main sur vos identification et mot de passe ne pourrait pas voler votre voiture dans la mesure où le code – le fameux deuxième facteur – serait envoyé sur votre téléphone.

Pour l’heure, aucune information quant à la date de disponibilité de cette fonctionnalité mais si l’on en croit le tweet d’Elon Musk, elle devrait arriver très bientôt.