L'app Apple Forme n'a plus besoin d'Apple Watch pour fonctionner. Avec iOS 16, votre iPhone seul pourra suffire.

Apple, comme d’autres grands de la tech, y compris Google, est très présent sur le domaine de la santé, et plus précisément du sport. Il faut dire que son Apple Watch est un accessoire qui s’y prête parfaitement, d’autant que la montre connectée est bardée de capteurs et autres fonctionnalités dédiés. L’introduction d’Apple Fitness sur ce produit était donc tout à fait logique. Aujourd’hui, la firme de Cupertino va plus loin et élargit les possibilités.

Apple Fitness, Forme dans sa version française, est l’application dédiée au suivi de votre santé, et par extension de votre santé quotidienne, si l’on peut. Celle-ci est directement liée au service Fitness+ lancé par la marque à la pomme qui permet de se maintenir en forme en suivant des exercices programmés dans une grande variété de sports. Un service très intéressant, très complet, hautement personnalisable, mais qui nécessitait d’avoir une Apple Watch.

Désormais, vous n’aurez plus besoin d’avoir une Apple Watch pour profiter de l’application Forme. En effet, avec iOS 16, Apple apporte l’application sur iPhone. C’est l’une des nombreuses annonces effectuées par la firme de Cupertino durant sa WWDC 2022. Tout comme la version watchOS, l’application permettra de définir des objectifs d’activité quotidienne, avec un “anneau Activité” qui vous pousse à rester actif tout au long de la journée.

Avec iOS 16, votre iPhone seul pourra suffire

Votre iPhone utilisera ses propres capteurs pour suivre vos pas et quantifier vos sessions de sport pour ensuite convertir ces informations et donne une estimation des calories que vous avez ainsi brûlées. À tout moment, vous pouvez aussi partager votre anneau avec vos proches ou vos amis pour les encourager, eux aussi, à atteindre leurs objectifs d’activité quotidienne.

Avant de pouvoir jauger de la précision des données récoltées par l’iPhone par rapport à celles de l’Apple Watch, c’est en tous les cas une bonne chose que l’application puisse fonctionner uniquement avec le smartphone de la marque à la pomme.