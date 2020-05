L’API de traçage numérique de Apple et Google est disponible sur iOS et Android

Apple et Google avaient créé la surprise en annonçant travailler conjointement à l'élaboration d'une API pour permettre le développement d'applications de traçage numérique pour mieux suivre la propagation du Covid-19. L'API est aujourd'hui disponible.

Il y a quelques semaines, Apple et Google annonçaient à la surprise générale travailler ensemble sur un système de traçage numérique pour mieux suivre la propagation du virus Covid-19. Baptisée Exposure Notifications, cette API est aujourd’hui disponible dans les toutes dernières versions des systèmes d’exploitation iOS et Android.

L’API de traçage numérique de Apple et Google est disponible

Que cela signifie-t-il précisément ? Cette API permet aux développeurs ou gouvernements de créer des applications qui peuvent aider à réaliser un traçage numérique des contacts. Elle offre aussi la possibilité d’alerter les utilisateurs s’ils ont été en contact avec quelqu’un qui a été testé positif au Covid-19. Le système repose sur le Bluetooth et les contacts s’établissent automatiquement dès lors que deux appareils se trouvent à proximité et que la fonctionnalité est activée.

Dans les dernières versions de iOS et Android

Le fait que cette API soit intégrée dans iOS et Android devrait rendre son adoption bien plus facile. Cela étant dit, Apple et Google ont plus d’une fois rappelé que l’activation ou non de cette fonctionnalité restait à la seule discrétion de l’utilisateur. Par exemple, il faudra que celui-ci donne son autorisation expresse pour envoyer et partager ses données s’il devait tomber malade. Un garde-fou nécessaire pour protéger la vie privée des utilisateurs. Malheureusement, si ceux-ci décident de refuser, c’est toute l’efficacité du système qui s’en verra impactée. Toujours est-il que les deux géants de la tech proposent une solution parfaitement opérationnelle en cette période de crise. L’API sera débranchée une fois la pandémie derrière nous.