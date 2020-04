L’API de suivi des contacts de Apple et Google sera disponible cette semaine

En cette période difficile de pandémie de Covid-19, nous avons vu naître un certain nombre de collaborations assez improbables. C'est le cas de Apple et Google, autour d'une API pour permettre le suivi des contacts grâce aux smartphones.

La semaine dernière, Apple et Google annonçaient travailler ensemble pour mettre au point une technologie de suivi des contacts. Une technologie qui serait directement intégrée dans iOS et Android. Celle-ci serait logiquement accompagnée d’une API que les développeurs pourraient utiliser immédiatement. Et l’on apprend aujourd’hui que ces développeurs tiers et professionnels de santé pourront l’utiliser dès la semaine prochaine.

L’API de suivi des contacts d’Apple et Google sera disponible cette semaine

La solution imaginée et conçue par les deux géants de la tech arrivera en deux parties. La première devait n’arriver qu’à la mi-Mai mais les équipes en charge du projet ont travaillé d’arrache-pied et il semblerait que celle-ci soit déjà prête. La publication de cette API signifie que les développeurs pourront commencer à travailler sur leurs applications de suivi des contacts, un aspect très important pour aider à la lutte contre ce nouveau coronavirus qui fait tant de morts actuellement.

L’intégration dans iOS et Android arrivera plus tard

La seconde partie, quant à elle, sera d’intégrer cette technologie au niveau du système d’exploitation, iOS et Android donc. Sans elle, impossible d’utiliser l’API sur les smartphones grand public et, par conséquent, impossible de profiter du suivi des contacts. L’intégration directement dans le système rend l’ensemble utilisable même si les utilisateurs n’ont pas d’application spécifique installée sur leur appareil. Avec un tel outil à disposition, et parce que nombre de personnes infectées ne présentent aucun symptôme, il deviendra plus simple de savoir si l’on a été en contact avec une personne infectée. Cela permettra ensuite de déclencher un plan d’action – mise en quarantaine des personnes en contact, dépistage, etc -.