L’année prochaine, YouTube permettra aux créateurs de proposer des vidéos de cours payants

YouTube va permettre de proposer des vidéos de cours payants ainsi que des quiz pour vérifier ses connaissances et un nouveau lecteur pour l'éducation.

YouTube est déjà une plateforme de choix pour celles et ceux qui veulent se former ou en apprendre davantage sur un sujet précis. Bientôt, cette dernière disposera de davantage de fonctionnalités éducatives, y compris un moyen pour les créateurs de proposer des cours structurés en vidéo. Les créateurs n’auraient alors plus besoin de rediriger leurs ans vers d’autres sites ou apps (comme Masterclass) sur lesquels ils vendent ce genre de contenus. YouTube pourra aussi, évidemment, prélever une commission.

YouTube va permettre de proposer des vidéos de cours payants

Selon YouTube, ces cours seraient des “expériences d’apprentissage profondes et structurées”. Les créateurs pourront faire payer ces cours ou les proposer gratuitement. Les vidéos qui font partie d’un cours payant n’auront pas de publicités et pourront être regardées en arrière-plan. Autrement dit, vous pourrez en profiter comme un podcast premium. Les cours arriveront en bêta l’année prochaine aux États-Unis et en Corée du Sud. YouTube a l’intention de l’étendre à davantage de pays dans les mois qui suivront.

Ainsi que des quiz pour vérifier ses connaissances

Pour promouvoir le contenu éducatif sur la plateforme et, peut-être, aider les gens à suivre des cours pour étoffer leurs connaissances, YouTube va aussi déployer une fonctionnalité baptisée Quiz. Les créateurs pourront créer un quiz dans leur onglet communauté, ils pourront demander à leurs abonnés quoi que ce soit autour d’un thème abordé dans une vidéo. Une version bêta de cette fonctionnalité sera disponible dans quelques mois, et tous les créateurs qui ont l’onglet communauté pourront utiliser les Quiz l’année prochaine.

et un nouveau lecteur pour l’éducation

Par-dessus ces fonctionnalités, YouTube avait annoncé un nouveau lecteur embarqué pour les apps éducatives. La firme de Mountain View explique que le Player for Education n’embarque aucune distraction potentielle, qu’il s’agisse de publicités, recommandations ou liens externes. Ce lecteur est une amélioration de celui utilisé dans Google Classroom pour proposer “une expérience YouTube encore meilleure”. Au lancement, des sociétés américaines spécialisées comme EDpuzzle, Purdue University et Purdue Global utiliseront ce lecteur.