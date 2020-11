L’ancien PDG de Zappos, Tony Hsieh, est décédé à 46 ans

Le monde de la tech compte de nombreux personnages emblématiques. Dans chaque secteur, il est assez facile de citer des personnalités incontournables. Tony Hsieh était l'une d'entre elles, assurément.

Tony Hsieh. Vous ne connaissez peut-être pas son nom mais l’homme fut l’un des pionniers, véritablement, du e-commerce. C’est à lui que l’on doit notamment le géant de la vente de chaussures en ligne Zappos. TecCrunch confirme malheureusement que l’homme est décédé ce vendredi 27 novembre à l’âge de 46 ans suite à ses blessures dans l’incendie d’une maison.

Tony Hsieh, ex-PDG de Zappos, est décédé

On lui doit vraiment d’avoir démocratisé le commerce en ligne, bien qu’il soit aussi très connu pour avoir développé la tech à Las Vegas et avoir échappé à tout l’attrait de la Silicon Valley. Un entrepreneur de talent, un visionnaire assurément.

Tony Hsieh et Zappos, une histoire qui démarre en 1999 lorsqu’il investit dans l’entreprise alors qu’elle s’appelle encore ShoeSite. Il devient PDG en 2001 et fait rapidement de Zappos un mastodonte du secteur, aidé notamment par l’accent qu’il met constamment sur le service client et une structure de management “plate”. Amazon rachetait Zappos en 2009 pour la somme pharaonique de 1,2 milliard de dollars, un montant énorme à l’époque, reflet de l’importance qu’avait prise le shopping en ligne. Tony Hsieh avait continué de diriger l’entreprise jusqu’à cette année, démissionnant sans expliquer pourquoi.

Il avait grandement participé à démocratiser le commerce de vêtements en ligne

Si Tony Hsieh n’était évidemment pas seul à opérer ce changement, son impact a été clair. Il n’est aujourd’hui plus étrange d’acheter des vêtements en ligne plutôt qu’en magasin. De nombreux amateurs de sneakers, par exemple, ont l’habitude de participer à des loteries pour avoir l’occasion d’acheter telle ou telle paire. Amazon a donné à Zappos un coup d’accélération certain, c’est évident, mais la plate-forme était déjà une réelle source d’influence dans toute l’industrie à l’époque.

Et d’une certaine manière, les efforts de Tony Hsieh à Las Vegas représentent son héritage. L’homme avait fait déménager Zappos à Las Vegas en 2004 pour booster le service client et les années suivantes, il avait grandement investi dans les startups locales pour les aider à revitaliser le cœur de la ville à travers le Downtown Project. L’initiative n’a pas toujours été payante mais elle a aidé l’industrie de la tech à s’éloigner de la baie de San Francisco tout en modernisant Las Vegas et en lui permettant d’aller au-delà de ses casinos et hôtels. Peu importe comment cet aspect évoluera suite à la pandémie de Covid-19, la présence de la tech, elle, devrait perdurer.