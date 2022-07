L’ancien directeur de TikTok Gaming lance une startup sur les jeux blockchain

Le responsable de TikTok Gaming quitte l'entreprise pour lancer une startup spécialisée dans les jeux sur la blockchain.

Le responsable de l’unité de jeux de TikTok, Jason Fung, vient d’annoncer son départ de l’entreprise pour lancer MetaO, une startup spécialisée dans les jeux vidéo basés sur la blockchain. Selon ses propres mots, il quitte “sa vie d’entreprise confortable” pour prendre un “risque gigantesque” avec MetaO. Ayant travaillé de nombreuses années pour des entreprises de l’industrie du jeu vidéo, il souhaite désormais apporter de nouvelles solutions aux développeurs.

Dans une interview avec Reuters Hong-Kong, Jason Fung déclarait notamment : “À l’heure actuelle, si vous regardez n’importe quel développeur lorsqu’il met en œuvre des NFT ou une blockchain dans ses jeux, il doit choisir une seule blockchain, que ce soit Polygon ou Solana ou Binance Smart Chain. Mais imaginez une option plus interopérable.”

Parmi ses nouvelles responsables, Jason Fung devra assurer l’expansion de MetaO en mettant sur pied un écosystème adapté aux développeurs et aux partenaires. Le reste de l’équipe comme les investisseurs restent aujourd’hui secrets, mais l’entreprise cherche à lever des fonds en émettant des jetons ainsi que par des voies plus traditionnelles, à savoir auprès de sociétés de capital-risque et de business angels.

Avec MetaO, Jason Fung veut miser sur l’interopérabilité. L’objectif étant que les développeurs ne soient plus limités à quelques plates-formes. MetaO pourrait se connecter à plusieurs blockchains, ce qui permettrait d’offrir de nombreuses options aux utilisateurs. L’interopérabilité est un aspect clef dans le web3. Les sociétés sont déjà nombreuses à travailler en ce sens.

Pour Jason Fung, en tous les cas, il y a clairement quelque chose à faire : “J’ai quitté TikTok parce que j’ai vu une opportunité claire d’offrir une solution à la nature ségréguée actuelle des options d’infrastructure disponibles pour les développeurs qui cherchent à construire des jeux blockchain.” Espérons maintenant que MetaO parviendra à décoller et que les joueurs pourront profiter de ce qu’elle proposera.