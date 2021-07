Lancée en Chine, la smartwatch Oppo Watch 2 promet 16 jours d’autonomie

Oppo lance son Oppo Watch 2 en Chine, une smartwatch qui affiche jusqu'à 16 jours d'autonomie.

Les smartwatches se multiplient à vitesse grand v depuis plusieurs années. Le marché en compte des centaines de modèles, de dizaines de fabricants différents. Tout récemment, Oppo lançait son Oppo Watch 2, une montre connectée qui dispose d’un atout très intéressant, à savoir son autonomie. Présentation de l’appareil.

Oppo lance son Oppo Watch 2 en Chine

Quand on parle des montres conventionnelles, on ne s’inquiète pas, ou pratiquement pas, de leur autonomie. Dans la grande famille des montres analogiques, nombre d’entre elles sont alimentées par l’énergie cinétique. Bouger en l’ayant au poignet suffit à la faire fonctionner. Même les montres numériques qui utilisent des piles ont une autonomie qui durent généralement plusieurs années.

une smartwatch qui affiche jusqu’à 16 jours d’autonomie

On ne saurait en dire autant des smartwatches qui tiennent rarement plus d’une journée, voire de quelques jours, avant de devoir passer par la case recharge. Si vous cherchez une smartwatch qui ne demande pas d’être rechargée aussi souvent, sachez que la récente Oppo Watch 2 pourrait être une bonne option. En effet, sur le papier, son autonomie peut atteindre les 16 jours en mode Économie d’énergie.

Sous le capot, cette Oppo Watch 2 est propulsée par la plate-forme Qualcomm Snapdragon 4100 et fonctionne sous le système d’exploitation maison Oppo ColorOS. À noter, Oppo a lancé une version de son Oppo Watch l’année dernière en dehors de Chine qui tourne quant à elle sous Wear OS. Nul ne sait, à ce stade, si la marque a l’intention de procéder de même avec cette nouvelle génération.

L’Oppo Watch 2 sera proposée en 42 et 46 mm et dispose d’un écran OLED incurvé offrant un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Pour le reste, on citera la batterie de capteurs habituels, cardiofréquencemètre, détecteurs pour le sommeil, le niveau d’oxygène et autre. L’Oppo Watch 2 est vendue environ 200 $ et, pour le moment tout du moins, elle semble réservée au marché chinois.