Lamborghini Countach, une supercar hybride qui en jette

Lamborghini dévoile une nouvelle version de son emblématique Countach, un modèle hybride qui en impose.

Quand on pense aux voitures de sport, aux supercars, on imagine plus volontiers des voitures qui consomment énormément pour offrir des performances hors norme. Et pendant de nombreuses années, ce fut effectivement le cas, les constructeurs de supercar semblant assez réticents à l’idée de concevoir des modèles électriques mais il faut bien admettre que le marché s’est largement étoffé ces dernières années. Lamborghini dévoile aujourd’hui un nouveau modèle hybride baptisé Countach.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, la Lamborghini Countach fut l’un des design de voitures les plus emblématiques de la marque dans les 1970, époque à laquelle il fut introduit. Avec ses angles durs, son look très “fier” par rapport à ce que l’on peut voir dans les voitures aujourd’hui, c’est un vrai choc, mais il semblerait que Lamborghini soit bel et bien de retour aux affaires avec ce nouveau modèle hybride.

Un modèle hybride qui en impose

Cette nouvelle supercar est un modèle en édition limitée baptisé Countach LPI 800-4, elle est dévoilée dans le cadre du 50ᵉ anniversaire de la sortie de l’originale. Sous le capot, cette nouvelle Countach dispose d’un moteur thermique V12 capable de fournir 780 cv (soit environ 547 kW pour les plus curieux) accompagné d’un moteur électrique de 48 V, pour une puissance de 34 cv.

Selon Lamborghini, cela signifie que cette supercar est capable de passer de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes seulement et atteindre la vitesse maximale de 355 km/h. Interrogé récemment sur cette nouvelle Countach, le PDG de Lamborghini Stephan Winkelmann déclarait : “Cela confirme la tradition de Lamborghini qui regarde toujours droit devant elle, explore de nouveaux designs et technologies tout en célébrant l’ADN de notre marque.”

Un bolide à nul autre pareil dont on peine à imaginer le tarif. On se contentera du plaisir des yeux, les plus imaginatifs se rêveront au volant de cette nouvelle Lamborghini Countach.