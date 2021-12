L’Amazon’s Appstore est de nouveau opérationnel sur Android 12

Amazon corrige un bug très gênant pour son Appstore et Android 12, un correctif qui aura pris un mois et demi à arriver.

Les mises à jour logicielles sont le plus souvent bienvenues. Ce qui est tout à fait compréhensible dans la mesure où elles introduisent de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux designs, corrigent des bugs ou comblent des failles de sécurité. Cela étant, il peut arriver qu’une mise à jour induise des comportements pour le moins inattendus, d’autres bugs, plus ou moins fâcheux. Amazon en a fait l’amère expérience avec son Appstore et Android 12.

Amazon corrige un bug très gênant pour son Appstore et Android 12

Le géant américain vient de corriger un bug qui empêchait les possesseurs de smartphone sous Android 12 d’utiliser les applications qu’ils avaient téléchargées et installées depuis l’Appstore du spécialiste du e-commerce. “Nous avons publié un correctif pour un bug impactant le lancement des applications pour les clients de l’Amazon Appstore qui ont installé la mise à jour Android 12 sur leur appareil mobile”, expliquait un porte-parole de l’entreprise à Engadget. “Nous contactons les clients avec les étapes à suivre pour retrouver l’expérience de l’Appstore. Nous sommes désolés des désagréments que cela a pu causer.”

Un correctif qui aura pris un mois et demi à arriver

Des témoignages d’applications de l’Amazon Appstore qui ne fonctionnent plus sur Android 12 ont commencé à faire surface en ligne à la fin du mois d’octobre. Les utilisateurs possédant des appareils comme le Google Pixel 6 ou le Samsung Galaxy S21 ont découvert qu’ils ne pouvaient plus lancer la moindre application qui avait été téléchargée depuis l’Amazon Appstore. Il y a même certains utilisateurs qui disaient ne plus voir aucune application sur le magasin d’applications. Bien que ce bug n’ait pas affecté énormément d’utilisateurs, il aura fallu environ un moins à Amazon pour le reconnaître officiellement. Et finalement, tout récemment, le géant américain n’expliquait toujours pas la cause du problème. Lorsque le problème a commencé à apparaître, certains ont cru à une incompatibilité entre le système de DRM intégré d’Amazon et Android 12.

L’histoire ne nous dira peut-être jamais d’où ce bug est arrivé, mais la bonne nouvelle, c’est qu’il est aujourd’hui corrigé. Espérons que ce soit de l’histoire ancienne.