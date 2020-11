L’Allemagne va tester les trains à hydrogène

Les transports publics ont beaucoup à gagner avec cette transition aux énergies propres. Les véhicules électriques représentent assurément l'avenir. Aujourd'hui, en Allemagne, c'est l'hydrogène qui intéresse. Notamment dans le ferroviaire.

L’opérateur du rail national allemand Deutsche Bahn (DB) vient d’annoncer son projet d’exploitation d’un train alimenté à l’hydrogène. Ceci pour remplacer les trains au diesel vieillissants. L’entreprise s’associe à Siemens Mobility pour mettre au point un nouveau train, baptisé Mireo Plus H. Celui-ci utilisera des batteries à l’hydrogène et des batteries lithium-ion plus classiques. Il évoluera sur la ligne Tübingen, Horb, Pforzheim, dans le land Baden-Württemberg. Les premiers tests devraient démarrer en 2024.

La Deutsche prévoit un test de train à hydrogène

Le Mireo Plus H aura une autonomie d’environ 600 km, pour une vitesse maximale de 160 km/h. La Deutsche Bahn estime que le test à lui seul permettrait d’économiser l’émission d’environ 330 tonnes de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.

En plus de ce seul élément de transport, la Deutsche Bahn cherche aussi à développer et tester l’infrastructure des trains à hydrogène. Pour ce faire, la DB va entreprendre une vaste cure de jeunesse sur l’un de ses centres de maintenance. Celui-ci servira alors de station de maintenance et d’approvisionnement pour le train.

Un train pensé et conçu en collaboration avec Siemens Mobility

La Deutsche Ban prévoit de créer l’hydrogène par électrolyse, autrement dit en utilisant l’électricité pour séparer l’eau en oxygène et hydrogène. Bien que ce procédé soit totalement vert (selon la source de l’électricité utilisée, évidemment), il est encore bien trop peu efficace par rapport aux technologies de batteries des véhicules modernes. Il est aussi très coûteux de transporter et stocker l’hydrogène.

Reste que les trains à hydrogène ont déjà été testés avec succès et ils sont de plus en plus populaires en Europe. À l’heure actuelle, Alstom exploite déjà un tel train de passagers en Autriche et des tests ont été effectués aux Pays-Bas. De plus, les trains Coradia iLint de Alstom ont achevé avec succès leurs tests en Allemagne, ils sont en service dans le pays depuis 2018.

Les tests prévus pour 2024 sont cela dit plus importants dans la mesure où la Deutsche Bahn est un opérateur national. Un succès dans cette opération est capital pour viser un bilan carbone neutre. Actuellement, l’entreprise exploite 1 300 trains diesel pour son service régional et 40% des 33 000 km de rails du réseau ne sont pas électrifiés. “Nous devons réduire notre consommation de combustible fossile à zéro”, déclarait Sabina Jeschke. “Alors seulement, DB pourra être neutre à l’horizon 2050. D’ici là, nous n’aurons plus aucun train diesel dans notre flotte.”