L’Allemagne fait tomber Hydra, le plus vieux et plus important marché du dark web

Le marketplace Hydra est tombé. Une saisie impressionnante pour l'Allemagne dans sa lutte contre le dark web.

Les autorités ont bien travaillé ces derniers jours dans leur lutte contre les crimes liés au dark web. La police fédérale allemande (Bundeskriminalamt), en collaboration avec les autorités américaines, annonce avoir fait tomber Hydra Market, le marketplace du dark web le plus important et le plus vieux encore en activité au monde. Selon des estimations, celui-ci représentait environ 80 % de toutes transactions en crypto-monnaies réalisées sur le dark web et avait fait circuler pas moins de 5,2 milliards de dollars de crypto depuis 2015. Cette place de marché comptait environ 17 millions d’utilisateurs et 19 000 vendeurs.

Cette saisie inclut des serveurs et des wallets crypto à hauteur de 25 millions de dollars de Bitcoin, approximativement. Le Département de la Justice des États-Unis a dans le même temps accusé le résident russe Dmitry Pavlov de distribution de narcotiques et blanchiment d’argent à cause de ses opérations sur les serveurs d’Hydra. Hydra servait principalement aux utilisateurs dans les pays parlant russe et qui cherchaient à acheter ou échanger des produits de contrebande, y compris des médicaments, des services de piratage et autres données volées. Le marketplace avait aussi participé à diverses opérations de blanchiment et notamment à du “mixing” de crypto, qui vise à rendre plus difficile le traçage de la crypto-monnaie.

Une saisie impressionnante pour l’Allemagne dans sa lutte contre le dark web

Le Département du Trésor des États-Unis est allé plus loin à l’encontre d’Hydra et Garantex, une plate-forme d’exchange crypto russe, en les ajoutant et plus de 100 adresses crypto dans une liste spéciale. Dans un communiqué, la Bundeskriminalamt déclarait mener son enquête sur Hydra avec l’aide des États-Unis depuis le mois d’août de l’année dernière.

Ce n’est pas la première fois que les autorités font ainsi fermer une place de marché importante du dark web. Parmi les prises les plus spectaculaires, on pourrait citer AlphaBay, Silk Road et, plus récemment, DarkMarket. Il ne faudra évidemment pas attendre bien longtemps avant que d’autres marketplaces prennent la place d’Hydra, mais ces opérations illégales pourraient être mises en pause dans l’intervalle. Et cette grosse prise permet de rappeler que même les plus gros acteurs du dark web ne sont pas à l’abri.