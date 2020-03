Lake : une expérience contemplative à base de livraison de colis

Le nouveau jeu indépendant du studio Gamious va fusionner point & click scénarisé, aventure graphique, simulation ouverte et narration moderne.

Prévu sur PC (Steam) et Xbox One (programme [email protected]) dans le courant de l’année, précisément le quatrième trimestre, Lake va mettre les joueurs dans la peau de Meredith Weiss, une quadragénaire qui rentre à Providence Oaks, une petite ville de l’Oregon, afin de se ressourcer, mais surtout remplacer son père pour distribuer le courrier pendant deux semaines. Entre les rencontres, les histoires de cœur, les retrouvailles ou encore les décisions à ne pas prendre à la légère, l’aventure de Meredith sera riche en rebondissements : “Avec ce cadre des années 1980, antérieur donc à l’avènement du numérique, Lake permet d’échapper l’espace de quelques instants à notre société moderne, trépidante et ultra-connectée. Grâce aux arcs narratifs complexes, vos choix façonnent peu à peu l’histoire de Meredith. La multitude de possibilités vous garantit une aventure et une histoire uniques. Lake propose trois fins différentes, en fonction de vos actions.”

Un trailer pour Lake