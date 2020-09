L’adoption d’iOS 14 est plus rapide encore que celle d’iOS 13

À chaque nouvelle version majeure d'iOS, c'est l'occasion de se rendre compte à quel point le parc d'appareils Apple est efficace et rapide pour se mettre à jour. Les vitesses d'adoption sont de plus en plus élevées. Nouvel exemple avec iOS 14.

Apple a fait une annonce pour le moins surprise la semaine dernière en rendant public iOS 14 dès le lendemain de sa présentation officielle. Si les développeurs n’ont pas franchement goûté cette décision accélérée, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad, eux, étaient plus que ravis. Ceux-ci ont pu profiter plus rapidement des nouvelles fonctionnalités et autres modifications apportées sur la plate-forme.

Le taux d’adoption d’iOS 14 est plus élevé que celui d’iOS 13

Et les chiffres parlent d’eux-mêmes. Si l’on en croit le taux d’adoption actuel d’iOS 14 d’après les données rassemblées par Mixpanel, il semblerait que iOS 14 soit adopté encore plus rapidement que son prédécesseur, iOS 13. Environ une semaine après son lancement, iOS 14 serait déjà installé sur environ 27% de tous les appareils compatibles en circulation. Ceci contrairement à iOS 13 qui ne comptait que 20% d’appareils mis à jour après la même période.

Cela étant dit, ces chiffres n’ont rien d’officiel. L’information est à prendre avec des pincettes. Mais dans la mesure où Mixpanel base ses données sur les visites sur celles des plates-formes d’analytics des sites et applications mobiles, il y a de fortes chances que les chiffres officiels soient similaires, voire plus élevés. Et au rythme où semblent aller les choses, il y a fort à parier que iOS 14 soit installé sur les appareils bien plus rapidement que iOS 13.

Preuve aussi que la nouvelle version plaît beaucoup aux utilisateurs

Il faut dire que iOS 14 ne manque pas d’arguments à faire valoir, comme la possibilité d’ajouter des widgets sur l’écran d’accueil, une fonctionnalité très populaire. Les designs d’écran d’accueil sont actuellement très en vogue sur les sites et blogs spécialisés ainsi que sur les plate-formes de media sociaux comme TikTokt. La possibilité de changer le navigateur web et le client mail par défaut est aussi très apprécié, c’est une fonctionnalité que les utilisateurs d’iOS demandaient depuis fort longtemps.