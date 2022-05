L’adoption de la Layer 2 pourrait être le prochain tournant de la crypto

Et si la Layer 2 devenait le prochain tournant de la crypto ? Certains signent ne trompent pas.

Un mystérieux Redditor pourrait avoir fait une prédiction très juste concernant la prochaine phase de développement majeur dans le monde de la blockchain. Celle-ci pourrait être axée sur les solutions Layer 2, et principalement sur Ethereum.

Le post en question, datant du 22 mai, explique que “Nous sommes à un tournant”, avec une industrie qui s’éloigne des blockchains L1 pour se rapprocher des solutions L2, lesquelles sont “juste là, plus sécurisées et décentralisées que les alternatives L1 et conçues pour utiliser de l’argent sur des plates-formes neutres. […] L’adoption du L2 arrive en ce moment, même si elle est lente et qu’elle se fait par à-coup. En coulisses, les L2 améliorent la fiabilité, font diminuer les frais et augmentent l’accessibilité. Les L2 sont encore en développement, ne cessent de s’améliorer et c’est fantastique.”

Une solution de scaling L2 tire profit de la sécurité d’une chaîne L1 comme Ethereum et soulage le trafic dessus regroupant un certain nombre de transactions dans un seul et même package qui sera décidé en une seule fois.

D’autres chaînes L1 comme Solana, qui propose des transactions relativement peu chères et rapides, ont été plébiscitées par les utilisateurs refroidis par les frais élevés. Une transaction Solana (SOL) coûte en moyenne 0,0025 $ tandis qu’une transaction Ether (ETH) coûte environ 1,30 $. Malgré une grande disparité, la demande pour les espaces de blocs Ethereum reste largement dominante, avec une TVL de 73,89 milliards de dollars contre “seulement” 4,24 milliards de dollars pour Solana, selon le tracker spécialisé DefiLlama. De plus, Solana a récemment souffert d’importants soucis de fiabilité.

Certains signent ne trompent pas

À l’heure d’écrire ces lignes, Arbitrum est la plus importante L2 sur Ethereum, avec une TVL de 2,65 milliards de dollars, selon L2beat. Tout l’écosystème L2 Ethereum représente un TVL de 4,77 milliards de dollars. Ces chiffres pourraient exploser si cette tendance à s’éloigner de L1 pour préférer L2 se poursuit.

Plusieurs apps décentralisées (DApps) majeures sont déjà déployées sur L2. L’exchange decentralisé (DEX) SushiSwap et Cruve sont sur Arbitrum. Le protocole Synthetix et le DEX Uniswap sont, quant à eux, sur Optimism. L’airdrop Optimism qui devrait arriver bientôt pourrait marquer le début de cette transition des utilisateurs vers L2. Et ceci pourrait être dû aux mêmes raisons qui ont attiré les utilisateurs vers les protocoles DeFi basés sur Ethereum et Ethereum Virtual Machine (EVM). Optimism est une L2 avec 474 millions de dollars de TVL. Les chaînes EVM sont des chaînes compatibles avec les tokens Ethereum comme Binance Chain (BNB), Polygon (MATIC) et Fantom (FTM).

À terme, si l’on constate vraiment une augmentation de l’usage, et de l’utilité, de L2, la L1 Ethereum profitera d’une augmentation naturelle de son utilisation, ce qui pourrait consolider Ethereum dans sa position de leader dans le monde.