L’adaptation par Netflix de “Le Problème à trois corps” arrivera en 2023

Netflix donne des nouvelles de l'adaptation de Le Problème à trois corps. La série live action sortira en 2023. Premier projet écrit pour la plateforme par les showrunners de Game of Thrones.

Ce week-end, Netflix tenait un événement Tudum, l’occasion pour la plateforme de donner des nouvelles concernant nombre de ses projets. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y en avait pour tous les goûts, avec des informations à plus moins brèves échéances et des projets plus ou moins importants. Les fans ont été ravis, en tous les cas, d’avoir ces mises à jour. L’un d’entre eux, par exemple, est très attendu, il s’agit de l’adaptation de Le Problème à trois corps.

Netflix donne des nouvelles de l’adaptation de Le Problème à trois corps

Netflix a donc donné des informations concernant cette adaptation très attendue par les fans du roman de science-fiction de l’écrivain chinois Liu Cixin. Annoncé pour la première fois en 2020, cette série en live action par les showrunners de Game of Thrones, David Benioff et D.B. Weiss, arrivera dans le courant de l’année prochaine. Netflix a partagé un teaser behind-the-scenes dévoilant notamment quelques personnages.

La série live action sortira en 2023

Parmi les acteurs présents au casting de ce projet, on pourrait citer Benedict Wong – Seul sur Mars, Doctor Strange -, Eiza González – Baby Driver – ainsi que John Bradley et Liam Cunningham de Game of Thrones. Considéré comme une œuvre majeure de la science-fiction moderne, Le Problème à trois corps a été publié pour la première fois en Chine en 2008. Il aura fallu attendre six longues années avant que le roman n’arrive en occident, et qu’il devienne le premier roman asiatique à remporter un Prix Hugo. Liu Cixin et Ken Liu, qui a traduit en anglais les deux romans de la trilogie Remembrance of Earth’s Past, sont consultants sur cette adaptation live action.

Premier projet écrit pour la plateforme par les showrunners de Game of Thrones

Netflix avait signé en 2019 un contrat très lucratif de 200 millions de dollars avec David Benioff et D.B. Weiss. Le Problème à trois corps est le premier projet que le duo écrit pour l’entreprise. Ils produisent cependant une série avec Sandra Oh. Netflix devrait partager davantage d’informations concernant cette adaptation de Liu Cixin dans les mois à venir.