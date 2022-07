L’adaptation live de Yu Yu Hakusho par Netflix dévoile son casting

Netflix dévoile le casting de sa série live action Yu Yu Hakusho. Qui pour interpréter Yusuke Urameshi ?

En 2020, Netflix annonçait avoir l’intention de produire une adaptation en live action de Yu Yu Hakusho. Le manga de 1990 de Yoshihiro Tagashi est devenu l’une des pierres angulaires du shōnen tel que nous le connaissons aujourd’hui, aux côtés d’œuvres comme One Piece et Dragon Ball. Bien que l’anime de 1994 fut un énorme succès au Japon, il a été très largement éclipsé par Dragon Ball Z lorsque ce dernier est arrivé dans nos contrées. Depuis son annonce, Netflix n’avait pas communiqué sur le sujet. Il faut dire aussi que la sortie n’est pas prévue avant décembre 2023, mais aujourd’hui, nous en savons davantage.

Netflix dévoile le casting de sa série live action Yu Yu Hakusho

La plate-forme avait annoncé ce week-end qu’elle s’apprêtait à dévoiler le casting de sa série. Dans le rôle principal, à savoir celui de Yusuke Urameshi, nous retrouverons Takumi Kitamura. Dans le manga, Yusuke meurt en empêchant un enfant d’être renversé par une voiture. Plutôt que de rejoindre l’au-delà, cet acte d’héroïsme vaut à notre personnage principal d’être remarqué par Botan, un guide du monde des esprits, qui lui offre une chance de revenir dans son corps et de devenir un détective de l’esprit en charge d’enquêter sur l’activité des démons dans le monde des humains. Plus important encore, il gagne la capacité de tirer des projectiles spirituels avec son Spirit Gun, depuis son index, ce qui est, il faut bien le reconnaître, vraiment cool.

Takumi Kitamura interprètera Yusuke Urameshi

Takumi Kitamura est un acteur, chanteur, mannequin qui connaît bien le monde de l’adaptation live action puisqu’il a notamment incarné Takemichi Hanagaki dans le film Tokyo Revengers. Parmi ses précédents rôles, on pourrait citer Love & Lies, I Want to Eat Your Pancreas et Suzuki Sensei. Il a même prêté sa voix dans des animes comme Hello World et Seven Days War.

Contrairement à la récente adaptation de Cowboy Bebop et au très attendu One Piece, Yu Yu Hakusho est développé par Netflix Japan. L’adaptation est déjà un exercice très périlleux en soi, nombre de films/séries issues de jeux vidéo, par exemple, ont connu de funestes destins, mais l’adaptation depuis un manga ou un anime est peut-être plus délicat encore. Qui sait, avec un peu de chance, ce Yu Yu Hakusho en live action sera une réussite.