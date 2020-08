L’adaptateur sans fil pour écran 4K de Microsoft pourrait arriver bientôt

Bien que la connectique ait beaucoup évolué ces dernières années, il peut encore être assez compliqué de brancher ses périphériques. Voici un petit adaptateur qui pourrait être très utile de la part de Microsoft.

Si vous voulez connecter votre ordinateur portable à un téléviseur mais que vous n’avez pas envie de vous encombrer de câble, peut-être avez-vous entendu parler de l’adaptateur sans fil pour écran de Microsoft. Si ce n’est pas votre cas, sachez qu’il s’agit là d’un adaptateur pour votre téléviseur ou un moniteur quelconque qui vient offrir à la dalle des capacités sans fil pour permettre de venir connecter un ordinateur Windows.

L’adaptateur sans fil pour écran 4K de Microsoft se précise

Et celles et ceux qui avaient l’impression que cet adaptateur tardait à venir, particulièrement aujourd’hui alors que les résolutions d’écran sont toujours plus élevées, seront certainement intéressé(e)s d’apprendre que, selon un tweet de Roland Quandt, Microsoft travaillerait sur un nouvel adaptateur compatible avec la résolution 4K.

Bientôt disponible à la vente ?

Il y a fort à parier que son fonctionnement soit le même que la version précédente mais qu’il soit simplement opérationnel à de plus hautes résolutions. Voilà qui pourrait être très pratique pour celles et ceux qui ont un téléviseur 4K mais qui, faute de prise en charge sur leur adaptateur, doivent se contenter d’un signal pas totalement adapté. Roland Quandt affirme aussi que ce nouvel adaptateur sera vendu au tarif de 70$, ce qui serait un peu plus onéreux que le modèle actuel proposé à 50$.

Aucune information concernant la date de disponibilité de ce nouvel adaptateur sans fil 4K mais le tweet mentionne qu’il “arrive”. Qui sait, peut-être cela signifie-t-il qu’il sera bien disponible à la vente. À suivre !