L’adaptateur Belkin Soundform Connect offre le AirPlay 2 aux enceintes traditionnelles

Avec le petit adaptateur Belkin Soundform Connect, vous pouvez offrir le AirPlay 2 à des enceintes traditionnelles. Pour profiter de votre musique très simplement.

Tous nos appareils électroniques, ou presque, sont aujourd’hui connectés. Cela étant dit, il n’est pas toujours nécessaire d’investir dans des appareils récents pour en profiter. Parfois, un simple adaptateur peut suffire. Le Google Chromecast, par exemple, fait de vrais petits miracles. Avec le Belkin Soundform Connect, vous pouvez offrir le AirPlay 2 à des enceintes traditionnelles.

Le Belkin Soundform Connect offre le AirPlay 2 à vos enceintes traditionnelles

En ce qui concerne les produits audio comme les enceintes et les casques et autres écouteurs, certains préfèrent ne pas avoir à s’encombrer de câbles. Et on les comprend. Mais d’autres sont convaincus que le filaire offre une meilleure qualité de son. Il est possible de profiter du meilleur des deux mondes. Avec un petit accessoire tiers.

Pour profiter de votre musique sur l’installation HiFi de votre salon en toute simplicité

En effet, Belkin vient de dévoiler son dernier accessoire en date, le Belkin Soundform Connect. Il s’agit d’un adaptateur qui, une fois connecté à des enceintes filaires traditionnelles, leur confère les mêmes capacités que des enceintes AirPlay 2. Autrement dit, si vous avez une installation HiFi dans votre salon et que vous aimeriez pouvoir l’utiliser avec la musique de votre téléphone, c’est l’accessoire qu’il vous faut.

Nous avons déjà eu l’occasion de voir un certain nombre d’accessoires qui offrent la connectivité Bluetooth, ceux-ci sont même devenus assez communs aujourd’hui. Mais il est plus rare d’en trouver qui offre la connectivité AirPlay 2. L’une des raisons qui pourrait vous pousser à craquer pour le Belkin Soundform Connect au lieu d’une option moins chère, c’est la prise en charge du multi-room avec d’autres enceintes AirPlay 2. Qui plus est, vous pouvez gérer la lecture avec Siri directement.

Le Belkin Soundform Connect fonctionne avec n’importe quelle enceinte alimentée électriquement et se branche via le port optique ou la prise jack 3,5 mm. Si vous êtes intéressé(e), direction le site de Belkin pour précommander l’accessoire. Comptez 100 €.