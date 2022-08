L’actrice Nichelle Nichols, de Star Trek, est décédée à l’âge de 89 ans

Nichelle Nichols est décédée à l'âge de 89 ans. Elle interprétait Nyota Uhura dans la série originale Star Trek.

L’actrice Nichelle Nichols, connue pour son rôle de Nyota Uhura dans la série originale Star Trek, est décédée. C’est son fils, Kyle Johnson, qui a partagé l’information : “J’ai le regret de vous informer qu’une grande étoile du firmament ne brille plus pour nous après l’avoir fait pendant tellement d’années”, écrivait-il sur Instagram. “Elle a eu une vie bien remplie et fut toujours un modèle pour nous tous.” Nichelle Nichols avait 89 ans lorsqu’elle est décédée le 30 juillet de cause naturelle.

Dire que Nichelle Nichols était une pionnière est un doux euphémisme. Elle est arrivée à Hollywood à une époque où les opportunités pour les femmes noires étaient plus que rares. Dans des interviews données bien après la fin de la série originale Star Trek, elle expliquait avoir plusieurs fois envisagé de quitter la série durant la première saison pour poursuivre une carrière à Broadway, mais une rencontre avec Martin Luther King Jr. l’a fait changer d’avis. Grand fan de la série, il voyait en Nichelle Nichols un modèle, alors lorsque celle-ci lui a appris qu’elle voulait arrêter, il a tout fait pour la convaincre de continuer.

Outre son rôle culte dans la série originale Star Trek et les suites en films ainsi que ses apparitions dans des séries comme Heroes ou Futurama, Nichelle Nichols a passé des décennies à travailler avec la NASA pour aider l’agence spatiale américaine à diversifier ses talents. Elle était aussi présente durant le baptême du Space Shuttle Enterprise en 1976 aux côtés du créateur de Star Trek Gene Roddenberry et une grande partie du casting de la série. En 2015, elle volait même pendant huit heures à bord du télescope SOFIA de la NASA.

Nichelle Nichols va beaucoup manquer, assurément. Nos pensées vont à ses proches et sa famille.

We celebrate the life of Nichelle Nichols, Star Trek actor, trailblazer, and role model, who symbolized to so many what was possible. She partnered with us to recruit some of the first women and minority astronauts, and inspired generations to reach for the stars. pic.twitter.com/pmQaKDb5zw

— NASA (@NASA) July 31, 2022