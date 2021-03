L’acquisition de la division modem d’Intel par Apple ne porterait ses fruits qu’en 2023

Les acquisitions d'entreprise ne portent pas toujours immédiatement leurs fruits. Certains rachats ont besoin de temps. C'est le cas de celui de la division modem d'Intel par Apple.

En rachetant la division modem d’Intel, on se doutait bien qu’Apple avait l’intention de se lancer dans la conception et la fabrication de ses propres modems, 5G plus précisément. Mais comme pour la fabrication d’un processeur, c’est une tâche extrêmemnt complexe. Et cela prend du temps. Beaucoup de temps. Le rachat date de 2019 et le premier modem 5G pensé et conçu par Apple pourrait n’arriver qu’en 2023, au mieux.

Pas de modem 5G Apple avant 2023 ?

Lorsqu’Apple avait racheté la division dédiée aux modems du géant américain Intel en 2019, la presse spécialisée n’avait aucun doute quant à l’objectif derrière cette acquisition : il s’agissait pour la firme de Cupertino de s’offrir les compétences nécessaires pour concevoir ses propres modems 5G, ceux qui seraient alors intégrés dans les iPhone – et pourquoi pas aussi dans des MacBook compatibles 5G -. Cela étant dit, nous ne pourrions voir arriver ces composants qu’à compter de 2023.

Des analystes ne le voient pas arriver avant l’iPhone 15

C’est tout du moins ce qu’estime les analystes de chez Barclays Blayne Curtis et Thomas O’Malley dans une note de recherches qu’a pu obtenir MacRumors. Les deux compères sont convaincus que le premier modem 5G fabriqué par Apple n’arriverait pas avant l’iPhone 15, lequel serait commercialisé en 2023. Les analystes précisent aussi que des entreprises spécialisées dans la fabrication de puces comme Qorvo et Broadcom profiteront grandement de la situation.

Cette date de 2023 ne semble pas illogique. En effet, l’année dernière, un rapport affirmait qu’Apple utiliserait les modems de Qualcomm jusqu’en 2023, ce qui signifie que nous ne pourrions voir arriver les modems d’Apple qu’après cette date. Difficile de savoir précisément les progrès réalisés par la firme de Cupertino sur ce sujet. La marque à la pomme a-t-elle déjà quelque chose en préparation ? Cela ne fait quasiment aucun doute.

Ces dernières années, la firme de Cupertino a récupéré la conception et la fabrication de certains composants clef, le plus notable d’entre eux étant le dernier en date, à savoir la fabrication des processeurs Apple Silicon qui viendront prendre la place des processeurs Intel dans les ordinateurs Mac.