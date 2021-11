L’abonnement Twitter Blue arrive aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande

Après l'Australie et le Canada, Twitter Blue arrive aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. Et bientôt en France ?

Il y a quelques mois, Twitter annonçait son nouveau service via abonnement, un service baptisé Twitter Blue. Celui-ci fut initialement lancé en Australie et au Canada, mais aujourd’hui, il semblerait que la société apprécie les retours des premiers abonnés. En effet, si vous étiez intéressé par cet abonnement, sachez que ce Twitter Blue est désormais disponible aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, portant ainsi à quatre le nombre de pays pouvant en profiter. Toujours pas en France, certes, mais c’est de bon augure.

Proposé à 2,99 $ par mois, selon le communiqué de Twitter : “dans la poursuite de notre engagement à renforcer et supporter les éditeurs et une presse gratuite, une part des revenus générés par les abonnements Twitter Blue va directement aux éditeurs faisant partie de notre réseau. Notre objectif est d’aider chaque partenaire éditeur à générer 50 % de plus par personne que ce qu’ils génèreraient en proposant des publicités à cette personne.”

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Twitter Blue est un abonnement qui offre aux abonnés des fonctionnalités supplémentaires, non disponibles aux utilisateurs de l’offre gratuite donc. Cela concerne notamment la suppression des publicités, la capacité de personnaliser la barre de navigation pour une expérience plus personnelle ainsi que la possibilité d’annuler l’envoi des tweets.

Et bientôt en France ?

Cette dernière fonction est implémentée de la manière suivante : une petite fenêtre apparaît après qu’un tweet a été publié, informant qu’il est possible d’annuler l’envoi, sans que le texte ne soit vu par les autres utilisateurs. Ceci contrairement à la suppression traditionnelle d’un tweet qui laisse le tweet visible jusqu’à sa suppression, et donc la possibilité qu’il soit immortalisé. Et ce ne sont là que certains des avantages offerts par Twitter Blue.

Autrement dit, selon votre utilisation de Twitter et vos besoins au quotidien, peut-être que Twitter Blue pourrait vous intéresser. Toujours est-il que l’abonnement n’est pas encore disponible en France. Nul doute qu’il devrait l’être bientôt.