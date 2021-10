La Xbox viendra couper le son de vos haut-parleurs dès que vous branchez un casque

La Xbox va couper le son des enceintes automatiquement quand vous branchez un casque, une fonctionnalité banale et pourtant absente jusqu'ici sur la console de Microsoft.

Si nos casques et écouteurs se sont débarrassés de leurs fils depuis quelques années, il y a encore beaucoup à faire pour en simplifier l’usage au quotidien. L’appairage est devenu ultra-rapide et intelligent. Mais il faut aller plus loin. Apple commence à le faire, venant ici désactiver telle sortie audio, là activer telle autre, automatiquement, selon ce que le système croit savoir que vous voulez faire. La Xbox fera bientôt un peu pareil.

Si vous branchez un casque ou une paire d’écouteurs sur un ordinateur, un smartphone ou une console, l’audio est redirigé vers cet accessoire et non plus vers les haut-parleurs. Pour on ne sait trop quelle raison, Xbox ne disposait pas de cette fonctionnalité jusqu’à présent. Les utilisateurs qui jouent avec un casque devaient alors couper le son de leurs enceintes séparément.

Ceci étant dit, il y a une bonne nouvelle pour celles et ceux qui trouveraient la chose des plus ennuyeuses. Microsoft a annoncé que, très bientôt, les possesseurs de Xbox n’auront plus à réaliser cette tâche manuellement à chaque fois. La firme de Redmond teste une fonctionnalité auprès des Xbox Insiders qui, lorsqu’un casque ou des écouteurs sont branchés, vient couper le son sur les enceintes automatiquement.

Cette nouvelle option est actuellement disponible aux membres du programme Insider, un programme offrant un accès aux fonctions en bêta. Autrement dit, si vous n’en faites pas partie, il vous faudra attendre que Microsoft ne déploie la fonctionnalité au grand public. Difficile en tous les cas de savoir ce qui a bien pu prendre autant de temps au géant américain pour la proposer.

D’autres consoles, comme la PS5, viennent déjà couper le son automatiquement des enceintes lorsque le système détecte que des écouteurs ou un casque sont branchés. Et, comme dit précédemment, c’est une fonctionnalité que l’on trouve très fréquemment sur les PC, smartphones et tablettes, sans pour autant la moindre notion d’intelligence, actuellement. Mieux vaut tard que jamais, donc, pour la Xbox. Espérons que les joueurs intéressés et non Insiders n’auront pas trop longtemps à attendre pour en profiter.